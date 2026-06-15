15日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数948、値下がり銘柄数473と、値上がりが優勢だった。



個別では北川精機<6327>、ナ・デックス<7435>がストップ高。鉄人化ホールディングス<2404>、まんだらけ<2652>、ペッパーフードサービス<3053>、稲葉製作所<3421>、ネオマーケティング<4196>など14銘柄は年初来高値を更新。ニッカトー<5367>、山王<3441>、ワシントンホテル<4691>、阪神内燃機工業<6018>、メタプラネット<3350>は値上がり率上位に買われた。



一方、アトム<7412>がストップ安。ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ<1435>、大盛工業<1844>、協和日成<1981>、クックパッド<2193>、アウンコンサルティング<2459>など45銘柄は年初来安値を更新。菊池製作所<3444>、インスペック<6656>、地盤ネットホールディングス<6072>、ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ<4346>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>は値下がり率上位に売られた。



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