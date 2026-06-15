15日の日経平均株価は前週末比3297.46円（4.99％）高の6万9317.50円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1085、値下がりは434、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を536.62円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が505.65円、東エレク <8035>が478.70円、イビデン <4062>が244.38円、キオクシア <285A>が227.85円と続いた。



マイナス寄与度は20.52円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、キッコマン <2801>が9.97円、セコム <9735>が9.39円、ニトリＨＤ <9843>が7.33円、バンナムＨＤ <7832>が7.24円と並んだ。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は空運業で、以下、金属製品、建設業、電気機器が続いた。値下がり上位には食料品、鉱業、海運業が並んだ。



株探ニュース