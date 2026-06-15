ETF売買代金ランキング＝15日大引け
15日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 365713 17.3 78170
２. <1321> 野村日経平均 54074 37.9 72620
３. <1357> 日経Ｄインバ 36432 -10.8 2657
４. <1458> 楽天Ｗブル 23270 1.6 93350
５. <1579> 日経ブル２ 22005 25.6 845.2
６. <200A> 野村日半導 21443 -22.5 5800
７. <1360> 日経ベア２ 13130 -38.3 65.1
８. <1306> 野村東証指数 12408 41.8 424.5
９. <1398> ＳＭＤリート 9486 -33.7 1854.5
10. <2644> ＧＸ半導日株 7569 -32.4 4687
11. <1540> 純金信託 6894 -44.2 20665
12. <2243> ＧＸ半導体 6322 101.9 5299
13. <1329> ｉＳ日経 6232 -38.9 7220
14. <1320> ｉＦ日経年１ 5883 34.6 72190
15. <1568> ＴＰＸブル 4974 -11.9 966.4
16. <1615> 野村東証銀行 4718 14.2 713.5
17. <1330> 上場日経平均 4348 -9.8 72680
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 4187 226.9 79440
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3729 -1.9 4810
20. <1489> 日経高配５０ 3492 -39.3 3265
21. <1358> 上場日経２倍 3451 29.9 149900
22. <1671> ＷＴＩ原油 2846 49.6 4846
23. <1459> 楽天Ｗベア 2627 2.0 108
24. <282A> ＧＸ半導１０ 2337 63.2 3058
25. <1542> 純銀信託 2266 19.5 32900
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2244 138.7 2565
27. <1545> 野村ナスＨ無 2093 5.6 245.6
28. <1346> ＭＸ２２５ 2022 1.1 72080
29. <2559> ＭＸ全世界株 1831 45.9 2974
30. <2036> 金先物Ｗブル 1700 70.2 163200
31. <1308> 上場東証指数 1657 -32.4 4195
32. <2238> ｉＦＳＰベ 1307 4567.9 5319
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 1212 -42.4 414.4
34. <1356> ＴＰＸベア２ 1134 -26.4 113.0
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1118 -58.0 1951.5
36. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1117 -36.5 4285
37. <563A> ＧＸＮデカバ 1103 34.5 1124
38. <1326> ＳＰＤＲ 1052 -14.0 63280
39. <1655> ｉＳ米国株 1039 -10.4 870.7
40. <213A> 上場半導体株 991 40.4 537.9
41. <1624> 野村機械 988 3193.3 89360
42. <2244> ＧＸＵテック 932 24.3 3620
43. <221A> ＭＸ日半導体 927 97.2 1512.0
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 858 28.6 3470
45. <314A> ｉＳゴールド 832 -54.7 326.3
46. <2033> コスピブル 806 -16.6 133550
47. <315A> ＧＸ銀行高配 784 35.6 1799
48. <1328> 野村金連動 763 -7.6 16315
49. <2038> 原油先Ｗブル 726 67.7 2258
50. <2631> ＭＸナスダク 715 -1.1 34850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 365713 17.3 78170
２. <1321> 野村日経平均 54074 37.9 72620
３. <1357> 日経Ｄインバ 36432 -10.8 2657
４. <1458> 楽天Ｗブル 23270 1.6 93350
５. <1579> 日経ブル２ 22005 25.6 845.2
６. <200A> 野村日半導 21443 -22.5 5800
７. <1360> 日経ベア２ 13130 -38.3 65.1
８. <1306> 野村東証指数 12408 41.8 424.5
９. <1398> ＳＭＤリート 9486 -33.7 1854.5
10. <2644> ＧＸ半導日株 7569 -32.4 4687
11. <1540> 純金信託 6894 -44.2 20665
12. <2243> ＧＸ半導体 6322 101.9 5299
13. <1329> ｉＳ日経 6232 -38.9 7220
14. <1320> ｉＦ日経年１ 5883 34.6 72190
15. <1568> ＴＰＸブル 4974 -11.9 966.4
16. <1615> 野村東証銀行 4718 14.2 713.5
17. <1330> 上場日経平均 4348 -9.8 72680
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 4187 226.9 79440
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3729 -1.9 4810
20. <1489> 日経高配５０ 3492 -39.3 3265
21. <1358> 上場日経２倍 3451 29.9 149900
22. <1671> ＷＴＩ原油 2846 49.6 4846
23. <1459> 楽天Ｗベア 2627 2.0 108
24. <282A> ＧＸ半導１０ 2337 63.2 3058
25. <1542> 純銀信託 2266 19.5 32900
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 2244 138.7 2565
27. <1545> 野村ナスＨ無 2093 5.6 245.6
28. <1346> ＭＸ２２５ 2022 1.1 72080
29. <2559> ＭＸ全世界株 1831 45.9 2974
30. <2036> 金先物Ｗブル 1700 70.2 163200
31. <1308> 上場東証指数 1657 -32.4 4195
32. <2238> ｉＦＳＰベ 1307 4567.9 5319
33. <1475> ｉＳＴＰＸ 1212 -42.4 414.4
34. <1356> ＴＰＸベア２ 1134 -26.4 113.0
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1118 -58.0 1951.5
36. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1117 -36.5 4285
37. <563A> ＧＸＮデカバ 1103 34.5 1124
38. <1326> ＳＰＤＲ 1052 -14.0 63280
39. <1655> ｉＳ米国株 1039 -10.4 870.7
40. <213A> 上場半導体株 991 40.4 537.9
41. <1624> 野村機械 988 3193.3 89360
42. <2244> ＧＸＵテック 932 24.3 3620
43. <221A> ＭＸ日半導体 927 97.2 1512.0
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 858 28.6 3470
45. <314A> ｉＳゴールド 832 -54.7 326.3
46. <2033> コスピブル 806 -16.6 133550
47. <315A> ＧＸ銀行高配 784 35.6 1799
48. <1328> 野村金連動 763 -7.6 16315
49. <2038> 原油先Ｗブル 726 67.7 2258
50. <2631> ＭＸナスダク 715 -1.1 34850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース