　15日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　365713　　　17.3　　　 78170
２. <1321> 野村日経平均　　 54074　　　37.9　　　 72620
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 36432　　 -10.8　　　　2657
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 23270　　　 1.6　　　 93350
５. <1579> 日経ブル２　　　 22005　　　25.6　　　 845.2
６. <200A> 野村日半導　　　 21443　　 -22.5　　　　5800
７. <1360> 日経ベア２　　　 13130　　 -38.3　　　　65.1
８. <1306> 野村東証指数　　 12408　　　41.8　　　 424.5
９. <1398> ＳＭＤリート　　　9486　　 -33.7　　　1854.5
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　7569　　 -32.4　　　　4687
11. <1540> 純金信託　　　　　6894　　 -44.2　　　 20665
12. <2243> ＧＸ半導体　　　　6322　　 101.9　　　　5299
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　6232　　 -38.9　　　　7220
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　5883　　　34.6　　　 72190
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　4974　　 -11.9　　　 966.4
16. <1615> 野村東証銀行　　　4718　　　14.2　　　 713.5
17. <1330> 上場日経平均　　　4348　　　-9.8　　　 72680
18. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　4187　　 226.9　　　 79440
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3729　　　-1.9　　　　4810
20. <1489> 日経高配５０　　　3492　　 -39.3　　　　3265
21. <1358> 上場日経２倍　　　3451　　　29.9　　　149900
22. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2846　　　49.6　　　　4846
23. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2627　　　 2.0　　　　 108
24. <282A> ＧＸ半導１０　　　2337　　　63.2　　　　3058
25. <1542> 純銀信託　　　　　2266　　　19.5　　　 32900
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　2244　　 138.7　　　　2565
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　2093　　　 5.6　　　 245.6
28. <1346> ＭＸ２２５　　　　2022　　　 1.1　　　 72080
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　1831　　　45.9　　　　2974
30. <2036> 金先物Ｗブル　　　1700　　　70.2　　　163200
31. <1308> 上場東証指数　　　1657　　 -32.4　　　　4195
32. <2238> ｉＦＳＰベ　　　　1307　　4567.9　　　　5319
33. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1212　　 -42.4　　　 414.4
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　1134　　 -26.4　　　 113.0
35. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1118　　 -58.0　　　1951.5
36. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1117　　 -36.5　　　　4285
37. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1103　　　34.5　　　　1124
38. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1052　　 -14.0　　　 63280
39. <1655> ｉＳ米国株　　　　1039　　 -10.4　　　 870.7
40. <213A> 上場半導体株　　　 991　　　40.4　　　 537.9
41. <1624> 野村機械　　　　　 988　　3193.3　　　 89360
42. <2244> ＧＸＵテック　　　 932　　　24.3　　　　3620
43. <221A> ＭＸ日半導体　　　 927　　　97.2　　　1512.0
44. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 858　　　28.6　　　　3470
45. <314A> ｉＳゴールド　　　 832　　 -54.7　　　 326.3
46. <2033> コスピブル　　　　 806　　 -16.6　　　133550
47. <315A> ＧＸ銀行高配　　　 784　　　35.6　　　　1799
48. <1328> 野村金連動　　　　 763　　　-7.6　　　 16315
49. <2038> 原油先Ｗブル　　　 726　　　67.7　　　　2258
50. <2631> ＭＸナスダク　　　 715　　　-1.1　　　 34850
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース