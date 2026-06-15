15日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数313、値下がり銘柄数243と、値上がりが優勢だった。



個別ではインフォメティス<281A>、ジーネクスト<4179>、ＢＲＡＮＵ<460A>、ＡＨＣグループ<7083>、Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084>など6銘柄がストップ高。Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>は一時ストップ高と値を飛ばした。ジェイグループホールディングス<3063>、ミラタップ<3187>、コマースＯｎｅホールディングス<4496>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、フォースタートアップス<7089>など7銘柄は年初来高値を更新。旅工房<6548>、笑美面<9237>、犬猫生活<556A>、クリアル<2998>、ビーマップ<4316>は値上がり率上位に買われた。



一方、アストロスケールホールディングス<186A>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、アクセルスペースホールディングス<402A>、サクシード<9256>がストップ安。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>は一時ストップ安と急落した。イシン<143A>、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、インテグループ<192A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ベースフード<2936>など53銘柄は年初来安値を更新。ブレインズテクノロジー<4075>、ＱＰＳホールディングス<464A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、デリバリーコンサルティング<9240>、ＮＥ<441A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース