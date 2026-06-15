交流戦は3試合を残すのみとなった。

優勝（賞金3000万円）の行方は西武、ソフトバンク、日本ハムに絞られた。

個人賞は最優秀選手賞（賞金200万円）、セ・パ両リーグから優秀選手賞（100万円）が1人ずつに贈られる。

今年も投打ともにハイレベルな争いとなった。投手で有力候補は西武・平良海馬投手（26）で、3試合に先発して2勝無敗（QS3）、防御率・086、WHIPの0・62も12球団トップ。

同じ西武の渡辺勇太朗投手（25）も平良に並ぶ好成績だが、勝利数、奪三振率などは平良が上回る。

ソフトバンク・大津亮介投手（27）も有力候補。3勝はトップタイで、防御率1・23は同6位。22回を投げて与四球3（死球0）は特筆ものだ。

ロッテ・横山陸人投手（24）は12球団最多タイの10試合に登板して無失点。7セーブと3ホールドを記録した。中日・藤嶋健人投手（28）も同じ10試合に登板して無失点。1勝2ホールドを記録した。

打者では巨人・松本剛内野手（32）が打率・365で現時点の首位打者。西武・長谷川信哉外野手（24）が打率・357の2位、日本ハムのフランミル・レイエス内野手（30）が打率・350の3位で続く。長谷川は2試合連続サヨナラ打を放つなど印象的な活躍を見せており、最終戦次第では松本を抜いて首位打者の可能性もある。

本塁打数はソフトバンク・栗原陵矢内野手（29）が7本でトップ。打点も栗原が19で現時点で2冠。

阪神・森下翔太外野手（25）は打率・333は4位タイ、4本塁打も4位タイ、出塁率・409も4位タイと安定した成績を残している。阪神は2試合を残しているのでさらに数字を上げる可能性もある。