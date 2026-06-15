１４日に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、竹中半兵衛が、荒木村重に監禁された小寺官兵衛（倉悠貴）の息子・松寿丸（森優理斗）の首を織田信長に差し出すために、長浜城に乗り込む。

だが松寿丸を我が子のように可愛がってきた寧々（浜辺美波）は、それを完全拒否。やってきた半兵衛に「松寿丸はもう城にはいない」などと言うも、半兵衛は家臣を３日前から見張らせているが、松寿丸が城から出て行った様子はないとして、城の中を探し始める。

寧々は、おとりとみせかけた子供が、実は松寿丸だった…というトラップをしかけるも、半兵衛にバレてしまい、松寿丸は捕まってしまう。

万事休す…と思われた瞬間、慶（吉岡里帆）が産気づく。松寿丸どころではなくなった半兵衛は、やってきた秀長（仲野太賀）に「しばし休戦とさせてくだされ」とし、出産まで部屋の外で待機することに。

そして無事に女の子を出産した慶は、秀長だけではなく、半兵衛にも抱っこしてやってほしいと頼む。慣れぬ手つきで赤ん坊を抱いた半兵衛は、自分には死が近づいていることから、その命の重さに涙。松寿丸を殺すことはできないとして、寺でかくまい、年の近い子供の遺体を松寿丸と偽って身代わりに差し出す。

この松寿丸を演じた森は、ＮＨＫ朝ドラ「らんまん」で、主人公の万太郎の幼少期を演じた人気子役。万太郎の妻・寿恵子を演じたのが、寧々役の浜辺だったことから、ネットでは「松寿丸のお世話をする寧々…。もう万太郎と寿恵子やん」「万太郎をかばうおスエちゃん」「ちび万太郎、大きくなったね」「官兵衛くんの息子さん見覚えあるお顔だと思ったら子役万太郎君だった」などの声が上がっていた。