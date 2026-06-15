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サントリーは、スパークリングワイン「フレシネ プロセッコ DOC ギフトBOX・グラス付き」を20％オフの2,680円（税込）で販売しています。

【父の日 ギフト に】フレシネ イタリアン プロセッコ DOC ギフトBOX・グラス付き[スパークリングワイン 白 750ml][ギフトセット] Freixenet \2,680 （2026/06/12 15:14時点 | Amazon調べ） Amazon ＼楽天ポイント4倍セール！／ 楽天市場 楽天市場 ポチップ ポチップ

みずみずしい果実味と美しいボトルデザイン。特別な日を彩るプレミアムな一本

↑サントリーの「フレシネ プロセッコ DOC ギフトBOX・グラス付き」

フレシネ プロセッコ DOC は、スペイン生まれの人気スパークリングワインブランド「フレシネ」が手がけるプレミアムラインの一本です。

最大の魅力は、白桃を思わせるみずみずしい香りと、青リンゴやグレープフルーツのような爽やかな香りが華やかに広がる点です。プロセッコらしい軽やかでフレッシュな口当たりと、果実味たっぷりの柔らかな味わいが楽しめます。

その軽快な味わいは、野菜を使った料理や魚介類をメインにしたお料理との相性が抜群で、毎日の食卓から特別な日のディナーまで幅広く活躍してくれるとのこと。

また、光に当たって煌めく「ダイヤモンドカット」のボトルデザインも大きな特徴です。本商品は、華やかな専用ギフトボックスに加え、特製グラス1脚がセットになっています。

間近に迫った父の日のプレゼントや、日頃お世話になっている方への贈り物にぴったりなスパークリングワイン。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

スパークリングワインを買うなら今がチャンス！

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