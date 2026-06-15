「お洒落は足元から」

もう数えきれないほど耳にしてきた、ファッションの常套句。けれど、その日のコーディネートを決めるとき、靴を重視している人はどれだけいるでしょうか？

「靴こそ魅力的なコーディネートを完成させる上で、もっとも重要な役割を果たす『要』である」――そう述べるのは、BEAMSのクリエイティブディレクターであり、メンズドレス界のキーパーソンと名高い中村達也さん。

今回は中村さんが監修した、ビジネス靴からドレスシューズまで大人の靴選びの基本をぎゅっと詰め込んだ『THE SHOES（メンズファッションの教科書シリーズvol.4）』をピックアップしてご紹介します。

初版の発売からじつに17年にわたり、長く愛されているこの一冊の電子版が、本日6月15日限定で499円のスペシャルセール中です！

THE SHOES (メンズファッションの教科書シリーズ) 監修:中村達也 \499 （2026/06/15 09:29時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

「靴の選び方がわからない！」にイチから解説

『THE SHOES』は、まさに靴選びの迷子たちにすすめたい一冊。ページをめくると、「まず知っておくべき、靴の基本15型」から始まり、「一目瞭然の靴の構造学」「比べて納得、靴の意匠学」といった基本のキが詳しく解説されています。

そこから、「TPO別、正しい靴のコーディネート術」「間違いなく“通”と呼ばれる、靴の購入学」へと続き、「投資価値ありの、国別シューズ図録」を挟んで、「賢者の手入れと補完術」で締め。初心者のための基礎知識が、美しい写真とともに丁寧に語られています。

この一冊で、お洒落の華麗なる一歩を！

個人的に特に気になったのが、「やってはいけない、靴選びのタブー」。正しい情報もさることながら、「〇〇してはいけない」というお作法をあらかじめ知っておくことで、多くの失敗は避けられますよね。

監修者の中村さんは、「決して高価で希少性の高いものである必要はなく、それよりも、サイズや色、素材、服との相性、そして何よりも貴男に似合っていることの方が重要です」と語ります。この本は、自分にピッタリの靴を探すための強力なパートナーとなってくれそうです。

2009年に初版が発売されて以来、長く支持され続けている『THE SHOES』。本日限定のスペシャル価格で、ぜひお手に取ってみてくださいね。

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