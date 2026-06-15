◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本2ー2オランダ（2026年6月15日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2−2の引き分けに持ち込み、勝ち点1を挙げた。この試合で、奇跡の同点ゴールを決めたMF鎌田大地（29＝クリスタルパレス）の活躍が瞬く間に話題となった。

先制を許した直後の後半12分、MF中村敬斗（25＝Sランス）が日本勢大会1号となる同点弾を右足で決めた。

後半19分に勝ち越され1−2となった後半43分、右CKから途中出場のFW小川航基（28＝NECナイメヘン）が頭を振り抜いた。このシュートがMF鎌田の頭に当たり、ゴールに吸い込まれた。日本は土壇場で再び同点に追いついた。

この“ダブルヘッド”同点弾は、ネット上で大きな話題に。「奇跡すぎる」「鎌田に当たらなかったらキーパーの上越えてないからよかった」「頭に当たったのは偶然だけど間違いなくゴールの大きな要因」と大きな話題を集めた。

また前回の22年カタール大会では、強豪スペインに2-1で逆転勝利を果たした際の三笘薫の「ライン上ギリギリのアシスト」が「三苫の1ミリ」として定着した。これになぞらえて「鎌田の1ミリ」が話題に。「鎌田の1mmやん」「ファンダイクにコツンしてからの鎌田の1ミリか」と声が上がり、「鎌田の1ミリ」がXトレンド入りを果たした。