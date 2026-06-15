【サッカー世界大会】“青色グルメ”が続々 回転焼き＆小籠包など強烈「本当に食べられるの？」＜注目メニュー＞
サッカーの世界大会にあやかり、“青色グルメ”が街に増加。関西では、回転焼き、小籠包、さらに各国カラーのドリンクも登場している。
【画像】強烈な「ブルー小籠包」「サムライドリンク（赤、青、オレンジ）」のビジュアル
多世代交流型カフェ「駒川てっと」（大阪市東住吉区、運営：社会福祉法人浪速松楓会大阪市東住吉区）は、米粉を使った回転焼き「こめやん」を食用色素を使って青く染め上げた期間限定特別バージョン「青いこめやん」を販売（キックオフ）する。
強烈な見た目で「本当に食べられるの？」「いくらなんでもオフサイド（やりすぎ）じゃない？」という声に対し、「VAR（Vari・Aoi・Raisu ＝ ばり・青い・ライス）判定をお願いします」と呼びかける。
中華レストラン「Paradise Dynasty（パラダイス ダイナスティー） 京都四条店」（京都市下京区、運営：パラダイスグループ）では、「ブルー小籠包」が楽しめる。天然色素を使ってブルーに着色し、餡にはブルーベリーも入り、爽やかなスイーツのような味わい。
「醗酵食堂 Hasshoku ヒルトンプラザイースト大阪店」（枚方市、運営：株式会社初亀）は、オランダ、スウェーデン、チュニジアをイメージしたオリジナルドリンク「サムライドリンク」を提案する。発酵食材の一つ「こうじ甘酒」をベースにミックスベリーやライチ果肉、マンゴー果肉などを加え、サムライの刀のように鋭い切れ味の飲み越しで、「試合前に『相手国を飲んで勝つ』ゲン担ぎなどにおすすめです」とアピールする。
■「青いこめやん」
販売期間：6月11日（木）〜7月18日（土）※日曜定休
販売価格：1個180円、11個1100円 ※11個まとめセットは各日先着3セット
販売店舗：駒川てっと（大阪市東住吉区西今川4-22-11）
提供方法：イートイン、テイクアウト
内容：米粉を使った回転焼きを、食用色素を使って青く着色
■「ブルー小籠包」
販売期間：2026年6月11日（木）〜7月31日（金）
販売価格：3個900円、5個1500円、8個2400円
販売店舗：Paradise Dynasty 京都四条店（京都市下京区奈良物町364 中央四条ビル2階）
内容：皮はマメ科の植物「バタフライピー」より抽出した天然色素を使ってブルーに着色。餡には山芋とブルーベリーを使い、スープが入っていないホクホクとした食感。
■「サムライドリンク（赤、青、オレンジ）」
販売期間：6月11日（木）〜6月26日（金）
販売価格：850円（税込）
販売店舗：醗酵食堂 Hasshoku ヒルトンプラザイースト大阪店（大阪府大阪市北区梅田1-8-16 吉本ビル地下2階）
内容：
ベース…全てのドリンクに後味すっきりの“こうじ甘酒”を入れ、香り高いバニラアイスをトッピング
赤…ミックスベリーとクランベリージュースを組み合わせた
青…ライチ果肉とアップルジュース、ブルーハワイシロップを組み合わせた
オレンジ…マンゴ−果肉とザクロの果実から作ったシロップを組み合わせた
【画像】強烈な「ブルー小籠包」「サムライドリンク（赤、青、オレンジ）」のビジュアル
多世代交流型カフェ「駒川てっと」（大阪市東住吉区、運営：社会福祉法人浪速松楓会大阪市東住吉区）は、米粉を使った回転焼き「こめやん」を食用色素を使って青く染め上げた期間限定特別バージョン「青いこめやん」を販売（キックオフ）する。
強烈な見た目で「本当に食べられるの？」「いくらなんでもオフサイド（やりすぎ）じゃない？」という声に対し、「VAR（Vari・Aoi・Raisu ＝ ばり・青い・ライス）判定をお願いします」と呼びかける。
「醗酵食堂 Hasshoku ヒルトンプラザイースト大阪店」（枚方市、運営：株式会社初亀）は、オランダ、スウェーデン、チュニジアをイメージしたオリジナルドリンク「サムライドリンク」を提案する。発酵食材の一つ「こうじ甘酒」をベースにミックスベリーやライチ果肉、マンゴー果肉などを加え、サムライの刀のように鋭い切れ味の飲み越しで、「試合前に『相手国を飲んで勝つ』ゲン担ぎなどにおすすめです」とアピールする。
■「青いこめやん」
販売期間：6月11日（木）〜7月18日（土）※日曜定休
販売価格：1個180円、11個1100円 ※11個まとめセットは各日先着3セット
販売店舗：駒川てっと（大阪市東住吉区西今川4-22-11）
提供方法：イートイン、テイクアウト
内容：米粉を使った回転焼きを、食用色素を使って青く着色
■「ブルー小籠包」
販売期間：2026年6月11日（木）〜7月31日（金）
販売価格：3個900円、5個1500円、8個2400円
販売店舗：Paradise Dynasty 京都四条店（京都市下京区奈良物町364 中央四条ビル2階）
内容：皮はマメ科の植物「バタフライピー」より抽出した天然色素を使ってブルーに着色。餡には山芋とブルーベリーを使い、スープが入っていないホクホクとした食感。
■「サムライドリンク（赤、青、オレンジ）」
販売期間：6月11日（木）〜6月26日（金）
販売価格：850円（税込）
販売店舗：醗酵食堂 Hasshoku ヒルトンプラザイースト大阪店（大阪府大阪市北区梅田1-8-16 吉本ビル地下2階）
内容：
ベース…全てのドリンクに後味すっきりの“こうじ甘酒”を入れ、香り高いバニラアイスをトッピング
赤…ミックスベリーとクランベリージュースを組み合わせた
青…ライチ果肉とアップルジュース、ブルーハワイシロップを組み合わせた
オレンジ…マンゴ−果肉とザクロの果実から作ったシロップを組み合わせた