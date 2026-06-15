巨人の中山礼都外野手（24）が13日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。今季のプロ野球開幕前に“ド緊張”した場面を笑顔で明かした。

この日のテーマは「緊張すること」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃を受けた中山は「ありました、今年」と即答する。

それは、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に侍ジャパンのサポートメンバーとして招集された時のこと。

「メジャーの方も全員集まった時に決起集会みたいな…をやった時に。焼き肉食べたんですけど、全員で」と回想する。

席順はくじ引きで決められたそうだが、中山は右隣に若月健矢捕手（オリックス）、左隣に山本由伸投手（ドジャース）という元オリックスバッテリーに挟まれ、反対側には近藤健介外野手（ソフトバンク）、中村悠平捕手（ヤクルト）というテーブルに決定。

ただでさえ緊張する場面だが、4人用テーブルに5人で詰めて座ったため、左隣にいる山本とは「肩ずっとくっついてたんちゃう？」というような密着度だったという。

左隣に天下の由伸。ということは“世界一の右腕”がずっと中山の左肩にピッタリ…。何か粗相があったら大変！それは緊張する！！！

それでも「“俺、焼くよ”って由伸さんが言ってくれて」とどこまでも優しいスーパースター。「（おなか）大丈夫か？」などと気づかってくれたそうで、緊張の先には大感激が待っていた。

「味は分かんないです！」と高級焼き肉の味を落ち着いて堪能することはできず。それでも中山にとっては貴重なハッピータイムだったようだ。