◇第97回都市対抗野球大会東京都2次予選第1代表決定トーナメント2回戦 Honda6―1鷺宮製作所（2026年6月15日 大田）

2年連続で都市対抗出場を狙うHondaが、鷺宮製作所との初戦に快勝した。先発した有村大誠投手（27）が7回を3安打1失点と好投。エース右腕がチームに貴重な勝利をもたらした。

「大事な初戦だったので先頭打者を打ち取っていこうという中で、後手に回らずストライク先行で投げられたと思います」

制球力とテンポの良さで、相手打線に付けいる隙を与えなかった。21球を費やした初回を粘りの投球で3者凡退に切り抜けると、4回2死までパーフェクト。最速146キロの直球を軸にカーブ、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、5回までスコアボードに「0」を並べた。ソロ本塁打を浴びた6回はなおも1死二、三塁を招いたが、相手中軸を2者連続三振。7回1失点にまとめ、2番手・中村伊吹にマウンドを託した。

「去年までは片山がずっとエースという形で投げてくれていたので、同級生としてその代わりを務めるようにやっていこうと」

21年に同期入社した片山皓心が昨秋のドラフト会議でDeNAから4位指名された。エースの抜けた穴を埋めるべく、有村は一念発起。春先から結果を残し続け、2勝を挙げたJABA京都大会では最高殊勲選手賞に輝いた。この日がそうだったように、どの球種でもストライクを取れる制球力が持ち味の一つ。その秘訣を「ここに投げきるというよりは、ホームを2分割してコースを間違わないこと」と明かした。

JABA静岡、京都、九州の3大会を優勝したチームは難しい初戦をものともせず、投打がかみ合って快勝。有村は「主力として投げさせてもらっている以上はチームを引っ張って、第1代表を目指したい」と言葉に力を込めた。

▼多幡雄一監督 （有村は）このプレッシャーの中、よく投げてくれた。（初回先制打の）藤野が口火を切ってくれて、自分たちのペースで試合を運ぶことができた。（5回無死一塁から8番・坂口が左越え2ラン）今の調子と1打席目の感じを見て作戦を立てた中、うまく打ってくれた。（11安打6得点の打線について）粘っこさと、甘いボールは仕留めるということはできた。前半ちょっと苦しんで課題はありますが、概ね力を発揮してくれたと思います。（残り試合に向けて）一戦必勝で我々のやってきた野球を信じながら、信念をもってやりきります。キーマンは全員です。