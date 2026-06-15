日本陸上競技連盟は15日、9月に愛知・名古屋で開催されるアジア大会の内定選手86人（男子45人、女子41人）を発表した。東京世界陸上男子110mハードルで5位入賞の村竹ラシッド（24）、日本選手権を2年ぶりに優勝した女子やり投・北口棒花（28、JAL）ら総勢86人が名を連ねた。

【写真で見る】洛南高校先輩・後輩コンビ

男子100mは日本選手権を10秒17（＋0.1）で制し、5年ぶりの優勝を果たした多田修平（29、住友電工）と5月に今季日本最高の10秒06（+1.4）をマークした小池祐貴（31、住友電工）。桐生祥秀（30、日本生命）はリレー種目で内定した。

桐生の後輩で洛南高校2年生、男子400ｍハードルの超新星、後藤大樹（17）は、日本選手権でU18世界最高などを2日連続で更新する快挙を達成。今大会の陸上競技で最年少の代表内定となった。

女子100mハードルは日本選手権初優勝の中島ひとみ（30、長谷川体育施設）と日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）。個人種目での複数種目選出は、女子は1500m、5000m、10000ｍの田中希実（26、豊田自動繊機）、男子は1500mと5000mの森凪也（26、Honda）となった。

※写真、左が桐生祥秀、右が後藤大樹

【内定選手一覧】

■男子45人

◆100ｍ

多田修平（住友電工）

小池祐貴（住友電工）

◆200m

水久保漱至（宮崎県スポ協）

鵜澤飛羽（JAL）

◆400m

中島佑気ジョセフ（富士通）

林申雅（筑波大学）

◆800ｍ

萬野七樹（関西大学）

落合晃（駒澤大学）

◆1500ｍ

飯澤千翔（住友電工）

森凪也（Honda）

◆3000ｍ

森凪也（Honda）

⼭⼝智規（SGH）

◆10000ｍ

鈴⽊芽吹（トヨタ⾃動⾞）

吉居⼤和（トヨタ⾃動⾞）

◆110mハードル

村⽵ラシッド（JAL）

泉⾕駿介（住友電⼯）

◆400mハードル

後藤⼤樹（洛南⾼校）

黒川和樹（住友電⼯）

◆3000m障害

三浦⿓司（SUBARU）

⻘⽊涼真（Honda）

◆⾛⾼跳

⾚松諒⼀（SEIBU PRINCE）

坂井宏和（センコー）

◆棒⾼跳

柄澤智哉（東⽇本三菱）

江島雅紀（富⼠通）

◆⾛幅跳

橋岡優輝（富⼠通）

伊藤陸（スズキ）

◆三段跳

宮尾真仁（東洋⼤学）

◆円盤投

湯上剛輝（トヨタ⾃動⾞）

堤雄司（ALSOK群⾺）

◆ハンマー投

中川達⽃（⼭陽特殊製鋼）

福⽥翔⼤（住友電⼯）

◆やり投

粼⼭雄太（ヤマダホールディングス）

鈴⽊凜（九州共⽴⼤学)

◆ハーフマラソン競歩

⼭⻄利和（愛知製鋼）

吉川絢⽃（横浜市陸協）

◆マラソン競歩

勝⽊隼⼈（⾃衛隊体育学校）

諏⽅元郁（愛知製鋼）

◆マラソン

吉⽥祐也（GMOインターネットGrp）

⼭下⼀貴（三菱重⼯）

◆⼗種競技

丸⼭優真（住友電⼯）

奥⽥啓祐（ウィザス）

◆4×100mリレー／混合4×100mリレー

⼩室歩久⽃（中央⼤学）

桐⽣祥秀（⽇本⽣命）

◆4×400mリレー／混合4×400mリレー

今泉堅貴（内⽥洋⾏AC）

佐藤⾵雅（ミズノ）

⽩畑健太郎（東洋⼤学）



■女子41人

◆100m

御家瀬緑（住友電光）

井戸アビゲイル風果（東邦銀行）

◆200m

井戸アビゲイル風果（東邦銀行）

壹岐あいこ（大阪ガス）

◆400m

松本奈菜子（東邦銀行）

◆800m

久保凛（積水化学）

塩見綾乃（岩谷産業）

◆1500m

田中希実（豊田自動繊機）

道下美槻（積水化学）

◆5000m

山本有真（積水化学）

田中希実（豊田自動繊機）

◆10000m

廣中璃梨佳（ユニクロ）

田中希実（豊田自動繊機）

◆100mH

中島ひとみ（長谷川体育施設）

福部真子（日本建設工業）

◆400mH

青木穂花（ゼンリン）

梅原紗月（住友電工）

◆3000m障害

齋藤みう（パナソニック）

西山未奈美（三井住友海上）

◆走高跳

郄橋渚（センコー）

石岡柚季（日女体大AC）

◆棒高跳

諸田実咲（アットホーム）

大坂谷明里（愛媛競技力本部）

◆走幅跳

秦澄美鈴（住友電工）

郄良彩花（JAL）

◆三段跳

船田茜理（ニコニコのり）

◆円盤投

郡菜々佳（ニコニコのり）

◆ハンマー投

村上来花（ゼンリン）

マッカーサー ジョイ アイリス（在外個人登録）

◆やり投

北口榛花（JAL）

武本紗栄（オリコ）

◆ハーフマラソン競歩

柳井綾音（富士通）

杉林歩

◆マラソン競歩

梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）

矢来舞香（千葉興業銀行）

◆マラソン

佐藤早也伽（積水化学）

矢田みくに（エディオン）

◆七種競技

田中友梨 （スズキ）

梶木菜々香（ノジマT&FC）

◆4×100mリレー／混合4×100mリレー

青木益未（七十七銀行）

三浦愛華（愛媛競技力本部）

◆4×400mリレー／混合4×400mリレー

森山静穂（いちご）

中尾柚希（園田学園大学）

寺本葵（アットホーム）

