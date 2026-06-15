アジア大会の陸上代表内定選手86人発表 桐生祥秀はリレー、最年少はU18世界最高の後藤大樹 最多は田中希実の3種目【一覧】
日本陸上競技連盟は15日、9月に愛知・名古屋で開催されるアジア大会の内定選手86人（男子45人、女子41人）を発表した。東京世界陸上男子110mハードルで5位入賞の村竹ラシッド（24）、日本選手権を2年ぶりに優勝した女子やり投・北口棒花（28、JAL）ら総勢86人が名を連ねた。
男子100mは日本選手権を10秒17（＋0.1）で制し、5年ぶりの優勝を果たした多田修平（29、住友電工）と5月に今季日本最高の10秒06（+1.4）をマークした小池祐貴（31、住友電工）。桐生祥秀（30、日本生命）はリレー種目で内定した。
桐生の後輩で洛南高校2年生、男子400ｍハードルの超新星、後藤大樹（17）は、日本選手権でU18世界最高などを2日連続で更新する快挙を達成。今大会の陸上競技で最年少の代表内定となった。
女子100mハードルは日本選手権初優勝の中島ひとみ（30、長谷川体育施設）と日本記録保持者の福部真子（30、日本建設工業）。個人種目での複数種目選出は、女子は1500m、5000m、10000ｍの田中希実（26、豊田自動繊機）、男子は1500mと5000mの森凪也（26、Honda）となった。
※写真、左が桐生祥秀、右が後藤大樹
【内定選手一覧】
■男子45人
◆100ｍ
多田修平（住友電工）
小池祐貴（住友電工）
◆200m
水久保漱至（宮崎県スポ協）
鵜澤飛羽（JAL）
◆400m
中島佑気ジョセフ（富士通）
林申雅（筑波大学）
◆800ｍ
萬野七樹（関西大学）
落合晃（駒澤大学）
◆1500ｍ
飯澤千翔（住友電工）
森凪也（Honda）
◆3000ｍ
森凪也（Honda）
⼭⼝智規（SGH）
◆10000ｍ
鈴⽊芽吹（トヨタ⾃動⾞）
吉居⼤和（トヨタ⾃動⾞）
◆110mハードル
村⽵ラシッド（JAL）
泉⾕駿介（住友電⼯）
◆400mハードル
後藤⼤樹（洛南⾼校）
黒川和樹（住友電⼯）
◆3000m障害
三浦⿓司（SUBARU）
⻘⽊涼真（Honda）
◆⾛⾼跳
⾚松諒⼀（SEIBU PRINCE）
坂井宏和（センコー）
◆棒⾼跳
柄澤智哉（東⽇本三菱）
江島雅紀（富⼠通）
◆⾛幅跳
橋岡優輝（富⼠通）
伊藤陸（スズキ）
◆三段跳
宮尾真仁（東洋⼤学）
◆円盤投
湯上剛輝（トヨタ⾃動⾞）
堤雄司（ALSOK群⾺）
◆ハンマー投
中川達⽃（⼭陽特殊製鋼）
福⽥翔⼤（住友電⼯）
◆やり投
粼⼭雄太（ヤマダホールディングス）
鈴⽊凜（九州共⽴⼤学)
◆ハーフマラソン競歩
⼭⻄利和（愛知製鋼）
吉川絢⽃（横浜市陸協）
◆マラソン競歩
勝⽊隼⼈（⾃衛隊体育学校）
諏⽅元郁（愛知製鋼）
◆マラソン
吉⽥祐也（GMOインターネットGrp）
⼭下⼀貴（三菱重⼯）
◆⼗種競技
丸⼭優真（住友電⼯）
奥⽥啓祐（ウィザス）
◆4×100mリレー／混合4×100mリレー
⼩室歩久⽃（中央⼤学）
桐⽣祥秀（⽇本⽣命）
◆4×400mリレー／混合4×400mリレー
今泉堅貴（内⽥洋⾏AC）
佐藤⾵雅（ミズノ）
⽩畑健太郎（東洋⼤学）
■女子41人
◆100m
御家瀬緑（住友電光）
井戸アビゲイル風果（東邦銀行）
◆200m
井戸アビゲイル風果（東邦銀行）
壹岐あいこ（大阪ガス）
◆400m
松本奈菜子（東邦銀行）
◆800m
久保凛（積水化学）
塩見綾乃（岩谷産業）
◆1500m
田中希実（豊田自動繊機）
道下美槻（積水化学）
◆5000m
山本有真（積水化学）
田中希実（豊田自動繊機）
◆10000m
廣中璃梨佳（ユニクロ）
田中希実（豊田自動繊機）
◆100mH
中島ひとみ（長谷川体育施設）
福部真子（日本建設工業）
◆400mH
青木穂花（ゼンリン）
梅原紗月（住友電工）
◆3000m障害
齋藤みう（パナソニック）
西山未奈美（三井住友海上）
◆走高跳
郄橋渚（センコー）
石岡柚季（日女体大AC）
◆棒高跳
諸田実咲（アットホーム）
大坂谷明里（愛媛競技力本部）
◆走幅跳
秦澄美鈴（住友電工）
郄良彩花（JAL）
◆三段跳
船田茜理（ニコニコのり）
◆円盤投
郡菜々佳（ニコニコのり）
◆ハンマー投
村上来花（ゼンリン）
マッカーサー ジョイ アイリス（在外個人登録）
◆やり投
北口榛花（JAL）
武本紗栄（オリコ）
◆ハーフマラソン競歩
柳井綾音（富士通）
杉林歩
◆マラソン競歩
梅野倖子（ＬＯＣＯＫ）
矢来舞香（千葉興業銀行）
◆マラソン
佐藤早也伽（積水化学）
矢田みくに（エディオン）
◆七種競技
田中友梨 （スズキ）
梶木菜々香（ノジマT&FC）
◆4×100mリレー／混合4×100mリレー
青木益未（七十七銀行）
三浦愛華（愛媛競技力本部）
◆4×400mリレー／混合4×400mリレー
森山静穂（いちご）
中尾柚希（園田学園大学）
寺本葵（アットホーム）