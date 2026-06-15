高市内閣支持率は最低の65％台に　“ナフサ供給不足”政府の説明60％超「納得できない」【FNN世論調査：2026年6月】

問1 高市内閣を支持するか。（カッコ内は5月の調査)

支持する 65.3%（68.0）

支持しない 28.1%（26.2）

わからない・言えない 6.5% （5.9）

問2 どの政党を支持するか。（カッコ内は5月の調査)

自民 33.5%（32.8）

維新 2.5%（3.0）

国民 3.2%（3.8）

中道 3.1%（3.3）

立憲 1.8%（3.1）

参政 4.8%（4.6）

公明 1.7%（0.6）

みらい 1.5%（1.6）

共産 1.6%（2.6）

れいわ 1.1%（1.1）

保守 0.4%（0.9）

社民 0.3%（0.2）

支持政党なし 40.8%（37.2）

わからない・言えない 3.5% （4.9）

問3 政府の「夏場3カ月間の電気・ガス料金補助」への評価は。

評価する 22.4%

どちらかと言えば評価する 51.9%

どちらかと言えば評価しない 14.6%

評価しない 9.9%

わからない・言えない 1.2%

問4 ガソリン代抑制のための補助金について。

続けるべきだ 60.6%

減らすべきだ 15.0%

補助金を出すべきではない 19.9%

わからない・言えない 4.5%

問5 2年間限定の食料品の消費税減税の在り方は。（カッコ内は5月の調査）

早く実現するなら1％でもいい 45.1%（42.5）

時間がかかっても0％にするべきだ 27.7%（26.3）

減税すべきではない 25.9%（29.7）

わからない・言えない 1.2%（1.6）

問6 食料品の消費税減税に必要な財源について。

不安を感じる 67.9%

不安を感じない 29.7%

わからない・言えない 2.4%

問7 ナフサ供給不安に対する「流通過程での目詰まりの問題だ」との政府の説明について。

納得できる 31.8%

納得できない 60.2%

わからない・言えない 8.0%

問8 「女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する」案への賛否は。

賛成だ 76.6%

反対だ 16.9%

わからない・言えない 6.6%

問9 女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する場合の夫や子の身分について。

皇族にすべきだ 39.4%

皇族にすべきではない 51.1%

わからない・言えない 9.5%

問10 「旧宮家の男系男子を養子として皇室に迎える」案への賛否は。

賛成だ 57.7%

反対だ 34.7%

わからない・言えない 7.5%

問11 罰則付きの「国旗損壊罪」新設への賛否は。

賛成だ 56.9%

反対だ 34.9%

わからない・言えない 8.2%

問12 “中傷動画”問題への高市総理の説明について。

納得できる 40.2%

納得できない 52.0%

わからない・言えない 7.8%

問13 “中傷動画”問題に関して高市総理の秘書を参考人招致することについて。

必要だ 60.1%

不要だ 35.6%

わからない・言えない 4.3%

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入している。

FNN・産経合同世論調査【2026年6月】

期間：2026年6月13日・14日

調査方法：RDD（固定電話・携帯電話）

回答：全国の18歳以上の有権者1016人（回答者の年齢構成比と男女比、居住地域について、最新の国勢調査の全国データに近似するよう抽出し補正）