初めて赤ちゃんと対面した犬が見せた、思わず微笑んでしまうような反応がTikTokで話題になっています。投稿したのは、コーギーのワンちゃんと暮らしている「ちゃんゆき」さん。投稿から9.9万回以上再生され、「距離感ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんを初めて目の前にした犬→近づいたものの、ビビってしまい…微笑ましすぎる『初対面の距離感』】

赤ちゃんと初対面！

登場するのは、コーギーのワンちゃん。とある日、赤ちゃんと初対面することになったワンちゃん。飼い主さんに「こっちにおいで」と呼ばれて、ワンちゃんは恐る恐る近づいてきたんだそう。

いざ赤ちゃんが近づいてくると、「なんだこの不思議な生き物は？」とばかりに表情がこわばっていたといいます。

気になるけど近づけない

赤ちゃんが近づくにつれ、ワンちゃんは勢いよく後ずさりし始めたんだそう。自分よりもずっと小さい人間との対面に、頭の中はハテナマークでいっぱいだったのでしょう。

ワンちゃんはどんどん後ずさりし、赤ちゃんと距離をとっていたといいます。それでも、どうしても赤ちゃんが気になる様子で、遠くから見つめていたんだそう。

これから深まる絆に期待

「大丈夫だよ」という飼い主さんのやさしい呼びかけに、ワンちゃんは勇気を出して一歩ずつ歩み寄ってきたんだとか。戸惑いながらも寄り添おうとする姿は、家族としての絆が深まっていく最初の一歩のように感じられたのでした。

この投稿には「犬なりの距離感があるんだよねｗ」「そりゃ緊張するよね」「あくびしてるから緊張してるね」「画面が幸せでいっぱいだ」「かわいすぎ」など、温かい声で溢れていました。

投稿者である「ちゃんゆき」さんのアカウントでは、コーギーのワンちゃんの穏やかな日常がたくさん投稿されています。これからの赤ちゃんとの触れ合いが楽しみですね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゃんゆき」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。