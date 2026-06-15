ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、野外音楽フェス『WILD BUNCH FEST. 2026』への出演者を選出するオーディションイベント『「WILD BUNCH FEST. 2026」出演権争奪戦！！』を6月13日より開催中だ。

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『WILD BUNCH FEST.』は、1999年から2012年まで広島県で開催されていた『SETSTOCK』の後継イベントとして2013年にスタートした、西日本最大級の野外音楽フェス。3日間で延べ8万7千人が来場するなど地域経済を巻き込みながら開催されており、12回目となる『WILD BUNCH FEST. 2026』は、2026年8月21日から23日にかけて山口きらら博記念公園にて行われる。

今回のオーディションは、17LIVEと『WILD BUNCH FEST.』との初のコラボレーション企画として実施される。音楽業界や芸能界での活躍を目指すライバーに、豪華アーティストと同じワイルドバンチのステージへの出演機会、および同会場に1日限定で特設予定の『17LIVEステージ』への出演チャンスを提供する。

参加対象は、17LIVEで活躍中の認証ライバー。アプリ内イベント第1・2弾、その後のオーディションを経て、選出された合計8名のライバーが『17LIVEステージ』へ出演し、さらに選ばれた1名はワイルドバンチのステージへ出演する。男女問わず参加可能だが、グループでの参加は不可。また顔出し配信を行っているライバーが対象で、Vライバーやキャラクター、着ぐるみなど顔を出していない配信者は対象外となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）