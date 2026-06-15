オランダサポーター恐るべし。二階建てバスに搭載されたスピーカーから流れる音楽に合わせ、歌あり、踊りありの大盛り上がり【Ｗ杯戦記】

オランダサポーター恐るべし。二階建てバスに搭載されたスピーカーから流れる音楽に合わせ、歌あり、踊りありの大盛り上がり【Ｗ杯戦記】