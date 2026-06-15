「うっちーの顔よw」影山優佳＆内田篤人のツーショットに反響！ 「親戚のお兄ちゃんと妹感」「元担任」
元日向坂46で俳優の影山優佳さんとスタッフが運営する公式X（旧Twitter）アカウントは6月15日、投稿を更新。影山さんと元サッカー日本代表の内田篤人さんとのツーショットを公開しました。
【写真】影山優佳＆親戚のような内田篤人
コメントでは「卒業したあとに学校に会いにいって記念写真を撮った時の元担任の先生感のあるウッチー」「うっちーの顔よw」「この2人はもはや、サッカーがあるたびに会う親戚のお兄ちゃんと妹感」「美男美女すぎて画面が眩しいです！眼福をありがとうございます」「この環境にいれることが羨ましいの極み」「素晴らしいコメントでした。本当にサッカーが好きなんだなぁーと、、」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】影山優佳＆親戚のような内田篤人
「2人が揃ってると何か嬉しい」同アカウントは「内田さんと写真を撮っていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。ワールドカップ2026のスタジアムを背景に撮影した、内田さんとのツーショットです。影山さんは笑顔でピースをし、内田さんは腰に手を当ててリラックスした表情を見せています。
「日本は本当にすごいチームです！」同日、「よく追いついた。日本は本当にすごいチームです！勝つよ！」とつづり、試合を見ながら拍手する影山さんの姿を公開していた同アカウント。サッカーへの熱い思いが伝わってきます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)