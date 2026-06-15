スタンレー ブラック・アンド・デッカーは、ツールブランドDEWALT（デウォルト）のハンドツール「タフシリーズ」から、プロ仕様の高い切断力と耐久性、快適な操作性を兼ね備えた「ユーティリティナイフ」5種を発表した。7月上旬からプロショップ、ホームセンター、オンラインショップなどで発売する。





同シリーズは、一般的なカッターナイフに比べて切断能力の高いブレードを採用したユーティリティナイフ（台形刃（ユーティリティブレード）を採用した高耐久かつ切断力の高いナイフ）で、メタル部材による堅牢かつ高耐久の設計が特徴になっている。ホードやパイプなど厚手の素材の切断にも対応し、建設、造園、配管、電気といったプロの現場からアウトドアまで幅広く活躍する。また、ツールブランドならではの人間工学に基づいたグリップや、片手で素早く操作できるプッシュ＆フリップによる折りたたみ機構、ポケットなどに収納しやすいコンパクト設計、安全かつ簡易なブレード交換、刃落ちなどの誤作動を防止するセキュリティ機能も充実している。

ラインアップは「プッシュ＆フリップ折りたたみナイフ」（品番：DWHT10991）、「同5枚収納可能」（DWHT10992）、「固定式ユーティリティナイフ5枚収納可能」（DWHT10998−0）、「同10枚収可能」（DWWHT10999−0）、「オートロード機構付き折りたたみナイフ」（DWHT10261−0）の5製品で、本体のほか替刃などもラインアップする。

［小売価格］2860円〜4180円（税込）

［発売日］7月上旬

スタンレー ブラック・アンド・デッカー＝https://asia.blackanddecker.global