講談社は、6月10日に「ちいかわ夏休みドリル 小学3年生」を刊行した。昨年刊行された「ちいかわ夏休みドリル 小学1年生」「ちいかわ夏休みドリル 小学2年生」に続く書籍。これで講談社から刊行された「ちいかわ小学学参」は93万部を突破した。

同シリーズは、「1日15分！ 夏休みで身に付く学習リズム！」をコンセプトに、1学期で習った学習範囲を一気にまとめて復習できるドリル。小学3年生は、国語・算数・英語を収録している。





「ちいかわ夏休みドリル」は、ちいかわのイラストが盛りだくさん。「ちいかわ夏休みドリル」は、同シリーズだけの特製ポスターつき。机や壁に貼れば、2学期に最高のスタートを切れること間違いなしだという。「サマーシール」と「ばっちりカレンダー」を使えば、夏休みの予定とドリルの勉強を記録することができる。予定を書き込みながら、シールを貼れば、夏休み期間も子どものモチベーションと達成感を刺激することができる。

［小売価格］各1100円（税込）

［発売日］6月10日（水）

講談社＝https://www.kodansha.co.jp