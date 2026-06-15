銀座コージーコーナーは、アサヒ飲料の「カルピス」ブランドとコラボレーションした「カルピス チーズスフレ」と「ジャンボシュークリーム カルピス」を、7月4日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない。一部量販店では6月26日から先行販売する）で販売する。

“甘ずっぱく爽やかな「カルピス」を、銀座コージーコーナーのスイーツで楽しむ”をコンセプトに、昨年初めて登場した「ジャンボシュークリーム カルピス」は好評を得てきた。「カルピス」とスイーツの相性のよさを再認識し、今年はさらに「カルピスチーズスフレ」を加えて、7月4日から期間限定で発売する（一部量販店では先行販売）。

「ジャンボシュークリーム カルピス」は、「カルピス」を使用したホイップクリームで、甘ずっぱく爽やかな味わいを表現。初登場の「カルピスチーズスフレ」は、チーズスフレの特長である“ふわシュワッ”食感と「カルピス」の味わいの両立を目指し、配合を試行錯誤した末に完成。また、見た目にも「カルピス」を感じてもらえるように、スフレ生地には“卵黄が白い卵”を使用し、生地の断面を白い色合いに仕上げた。

「カルピス」を、クリームで味わうシュークリームと、ふわシュワッ食感と共に味わうチーズスフレ。ひと口ほおばるごとに、甘ずっぱく爽やかなおいしさと香りが広がる、夏にぴったりなコラボスイーツとなっている。ぜひ賞味してほしい考え。



「カルピス チーズスフレ」

「カルピス チーズスフレ」は、「カルピス」の甘ずっぱさと爽やかなチーズの酸味が特徴とのこと。コクがありつつ、甘ずっぱく爽やかな「カルピス」の味わいを実現した。スフレ生地には“卵黄が白い卵”を使用し、断面の白さでも「カルピス」を表現している。「カルピス」の爽やかさと、スフレのふわシュワッ食感で、夏でも食べやすい軽やかなスイーツに仕上げている。

「カルピス チーズスフレ」は、「カルピス」の甘ずっぱく爽やかな味わいを、ふわシュワッ食感とともに味わえるチーズスフレ。見た目にも「カルピス」を感じてもらえるよう、スフレ生地は白い色合いで仕上げた。



「ジャンボシュークリームカルピス」

「ジャンボシュークリームカルピス」は、「カルピス」と銀座コージーコーナーの「ジャンボシュークリーム」がコラボレーションした。軽やかでさわやかな「カルピス」を使用したクリームをふんわりと焼き上げたシュー皮に詰めた。ひと口ほおばるごとに、甘ずっぱいおいしさが口いっぱいに広がる。最後の余韻まで「カルピス」を楽しめる、夏にぴったりのシュークリームになっている。

［小売価格］

カルピス チーズスフレ：734円

ジャンボシュークリームカルピス：216円

（すべて税込）

［発売日］7月4日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp

アサヒ飲料＝https://www.asahiinryo.co.jp