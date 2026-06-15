お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱（58）が、7月3日に東京・三越劇場で初日を迎える舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜志の先へ編」に出演する。西洋医学の始祖といわれるシーボルトとその息子ハインリッヒの半生を描く同舞台。山本は、シーボルトに大日本沿海輿地全図を渡したとして捕らえられ死罪となった、幕府天文方の高橋景保を演じる。

「シーボルト父子伝」には、西郷隆盛役を務めたた2024年以来2度目の参加。山本といえば先月、妻でタレントの西野未姫（27）との間に第2子となる男児が誕生したことを発表した。「鳳さんから“おめでとうございますLINE”が来て、“ありがとうございます。何かありましたらまたお願いします”と言った次の日に、景保役のオファーが来た。“何かあったら”って、来年とかそれくらいのものだと思っていたら“7月？”みたいな」と、主演、脚本、演出を務める鳳恵弥（45）から祝福の連絡に乗してオファーされたと主張。

直前に景保の墓参りに訪れていた鳳は「“景保の名誉回復をしないといけない”と考えた結果、景保役を最後まで悩んでいた」と直前のオファーになった理由を説明。「私はナイスキャスティングだと誇らしく思っている。山本さん自体が天才ですから。天才が天才の役をやるのでこれはハマり役だなと。自信を持ってお届けできる」と胸を張った。公演は同所で7月5日まで。