「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦し、引き分けで勝ち点１を獲得した。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑が解説で登場しファンの反響を集めた一方、ピッチ解説を務めた柿谷曜一朗氏にも多くの注目が集まった。

「しつこ目に」「ナイスタコー（タックル）」など数々の名言が生まれた本田の解説。一方で絶妙のタイミングかつ落ち着いた声色でカットインし、ピッチの情報を伝えたのが柿谷氏だ。

日本が２点目を奪われた直後、ピッチで選手たちが円陣を作ってコミュニケーションを図っていた。中継カメラには映っていなかったが、柿谷氏が「輪になってるところはベンチも同じです」とカットイン。すると本田も「いいチームになってきたことやね」とかぶせ、中継に深みが増した。

他にも選手のアップ情報などピッチレベルでしかわからないことを的確に伝えた柿谷氏。ファンからも「現役時代は、本田圭佑が論理的で、柿谷曜一朗が感覚派だったが、

解説は真逆で、感性の本田、理性の柿谷だった」「解説の仕事増えそう」「少しのリポート時間に聞きやすいギリギリのスピードで最大限の情報を過不足なく的確に詰め込む柿谷、いつの間にそんなトーク技術を？」「柿谷さん仕事増えるなぁ」と好評を得ていた。