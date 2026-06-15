スイカ･ピーチ･パイナップルをモチーフにした夏限定ドーナツが登場【クリスピー･クリーム･ドーナツ】

クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは、夏に人気のフルーツをテーマに、ツヤっとみずみずしい果実感を表現した夏ドーナツ3種を、2026年6月24日からクリスピー･クリーム･ドーナツ全店舗で期間限定販売する。

※KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外。

近年、猛暑の影響などから夏場にはさっぱりとした味わいやフルーツを使用したスイーツへの人気が高まっている。今回、夏限定で販売する新商品は、スイカ･ピーチ･パイナップルをモチーフに、本物の果実のようなデザインと、爽やかな味わいに仕立てた。本物のフルーツのようなツヤっとしたみずみずしさをナパージュで表現し、冷涼感のある見た目に仕上げた。冷やすことで、よりフルーティーな味わいが楽しめる。

【スイカ･ピーチ･パイナップルをモチーフにしたドーナツの画像はこちら】

◆『ジューシー スイカ』

【販売期間】

2026年6月24日〜8月20日 予定 ※なくなり次第終了

【販売価格】

356円(イートイン363円)

夏の王道フルーツであるスイカの断面をモチーフにした。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツを、真っ赤なスイカ果汁入りの爽やかな甘さのナパージュで包んだ。チョコチップでスイカの種を、グリーンのコーティングでスイカの皮を描いている。

◆『ジューシー ピーチ』

【販売期間】

2026年6月24日〜8月20日 予定 ※なくなり次第終了

【販売価格】

356円(イートイン363円)

ピンク色の見た目も華やかでキュートな、桃を感じるフルーツドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツを、華やかな甘さが広がる桃果汁入りのピーチナパージュで包んだ。仕上げに、バニラが香るグリーンのコーティングで桃の葉を描いている。

◆『パイナップル クリーム』

【販売期間】

2026年6月24日〜7月14日 予定 ※なくなり次第終了

【販売価格】

378円(イートイン385円)

本物のパイナップルのような見た目がキュートなパイナップルドーナツ。ホワイトチョコでコーティングしたドーナツに、パイナップル果汁入りの甘酸っぱいパイナップルナパージュを重ねた。ホワイトチョコでパイナップルの網目を描き、バニラ風味のグリーンコーティングで葉を描いている。中にはトロピカルな味わいのパイナップルクリームが入っており、見た目も味わいもパイナップルを存分に楽しめる。

【スイカ･ピーチ･パイナップルをモチーフにしたドーナツの画像はこちら】