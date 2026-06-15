テレ朝・桝田沙也香アナ、生地から手作りの豪華焼きそばパン公開「本格的でびっくり」「完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/06/15】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが6月13日、自身のInstagramを更新。手作りの焼きそばパンを公開した。
【写真】33歳テレ朝人気アナ「本格的でびっくり」生地から手作りの豪華焼きそばパン
桝田は「手作り焼きそばパン」「ほんのり甘いコッペパン」とつづり、手作りの焼きそばパンの写真を投稿。美しい焼色のコッペパンの切れ目にたっぷりと焼きそばを挟み、青のりと紅生姜をトッピングした焼きそばパンを披露した。「お肉をごろごろ入れたソース焼きそばを たっぷりパンに詰められるのは手作りならでは」とコメントし、ボリュームも焼きたての美味しさも満点だとつづっている。
さらに「2枚目は発酵後のむちむち可愛い生地」と紹介し、発酵後の生地の様子も投稿。「1から手で捏ねるのも楽しくて、最近はパン作りにハマっています」と明かし、「湿度が高いので梅雨時期のパン作りオススメです」と呼びかけている。
この投稿にファンからは「完璧な焼きそばパン」「パンから作るの尊敬しかない」「コッペパンだけでも美味しそう」「本格的でびっくり」「器用で才能が多彩すぎる」「お腹がすいてくる写真」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】33歳テレ朝人気アナ「本格的でびっくり」生地から手作りの豪華焼きそばパン
◆桝田沙也香アナ、パンから作った焼きそばパン披露
桝田は「手作り焼きそばパン」「ほんのり甘いコッペパン」とつづり、手作りの焼きそばパンの写真を投稿。美しい焼色のコッペパンの切れ目にたっぷりと焼きそばを挟み、青のりと紅生姜をトッピングした焼きそばパンを披露した。「お肉をごろごろ入れたソース焼きそばを たっぷりパンに詰められるのは手作りならでは」とコメントし、ボリュームも焼きたての美味しさも満点だとつづっている。
◆桝田沙也香アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「完璧な焼きそばパン」「パンから作るの尊敬しかない」「コッペパンだけでも美味しそう」「本格的でびっくり」「器用で才能が多彩すぎる」「お腹がすいてくる写真」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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