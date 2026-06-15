丸源ラーメン、創業25周年で人気メニュー増量祭　チャーシュー無料追加や替え玉1.5倍も

物語コーポレーションが全国241店舗を展開する「丸源ラーメン」は、創業25周年を記念した「丸源ラーメン25周年特別企画」を6月26日から実施する。

企画の第1弾として、「お値段そのまま‼増量キャンペーン」を開催。期間中は4回にわたり、人気商品を通常価格のまま増量して提供する。

丸源ラーメン羽曳野店(大阪府)

〈1〉チャーシュー1枚サービス

まず6月26日から29日までは、「熟成醤油ラーメン 肉そば」各種を対象にチャーシューを1枚追加する「チャーシュー1枚サービス」を実施する。対象は「熟成醤油ラーメン 肉そば」をはじめ、「味玉肉そば」「野菜肉そば」「ねぎ肉そば」「辛肉そば」「肉そばデビューセット」「肉そばつけ麺」など。持ち帰り商品も対象となる。

〈2〉替え玉50％増量

続いて6月30日から7月6日までは「替え玉50％増量」を実施。細麺の替え玉を通常1玉から1.5玉に増量する。

〈3〉おいしいからあげ2個増量

7月7日から13日までは「おいしいからあげ2個増量」を実施し、通常4個入りの商品を6個入りで提供する。

【画像を見る】丸源ラーメン 増量となる「おいしいからあげ」「カップソフトバニラ」など

〈4〉カップソフトバニラ約50%増量

さらに7月14日から20日までは、「カップソフトバニラ約50％増量」を実施。通常より約50％増量し、特製カップで提供する。

丸源ラーメンは2001年に1号店をオープン。現在は全国241店舗を展開しており、物語コーポレーションの主力ブランドとして「焼肉きんぐ」に次ぐ店舗数を誇る。

コロナ禍においても計画的な出店を継続し、現在はラーメン業界で売上2位の規模に成長した。主力となる100席超の大型ロードサイド店舗に加え、近年は北海道や群馬県など新たなエリアへの出店を進めている。また、商圏人口の少ない地域に対応した約50坪の中型店舗や、ショッピングセンター内、駅前立地への出店にも取り組み、さらなる認知拡大を図っている。

なお、キャンペーン期間中は通常サイズでの販売は行わない。十分な数量を用意しているものの、予想を大幅に上回る注文があった場合には販売を一時中止する可能性がある。また、2026年6月15日以降に開店した新店舗は対象外となる。詳細は特設サイトで案内している。