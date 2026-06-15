しくじり先生…オードリー・若林、日向坂46とのやり取りで衝撃
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を６月12日（金）に放送した。
６月12日（金）の放送回では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸による授業「絶滅したネアンデルタール人に学ぶAIとの向き合い方」後半戦をお届け。授業の序盤では、岸谷先生が現代人に増えている「コミュニケーションを避けて楽をしたい」という風潮について切り出すと、現役高校生モデルの松尾そのまは「私も話し相手とか相談はチャッピー（ChatGPT）に全部渡しちゃってます」と発言。さらに「今は友達よりチャッピーが上にいますね」「今育ててます。チャッピーを」と明かし、スタジオは騒然。これに対し、オードリー・若林正恭もアイドルグループ・日向坂46と共演する番組でのエピソードを披露。若林に“ダメ出し”をするという企画で、日向坂46メンバーが若林の過去の仕事にやけに詳しかったため、「『AIに聞いたんじゃないだろうな？』って言ったら、誰も笑わなかった」と明かし、本当にAIに聞いていたかもしれないという事実に衝撃を受けたことを語った。
授業の中盤では、ネアンデルタール人の「狭いコミュニティのせいでコミュニケーションの能力が磨かれなかった」「コミュニティに依存し、情報共有が皆無だった」というしくじりから、岸谷先生は現代のAI時代を生き抜く対処法として「面倒臭いと思っても会食に行こう！飲み会での上司の自慢話も１つの情報である！」と提言。これに対し、平成ノブシコブシ・吉村崇は「それはナシだよ」と頭を抱え、「Z世代が『やらない』『ダサい』って言ってたじゃない」「散々バカにされたよ」「ずっと“古い人間”って言われてた」と猛反論し教室は爆笑。そんな中、若林から「蘭丸先生は会食をやってるってこと？」と聞かれた岸谷先生は、「僕はもう大会食ですね」と回答。会食相手について「取引先・仕事先・テレビの人・政治家もいますね」と語った岸谷先生は、続けて「ギャルとかもあります」と明かし、「ゆうちゃみと会食をセッティングしようとしてDMしたら、まだゆうちゃみからDM返ってきてないです」とまさかの告白。生徒たちから「（お見送り芸人）しんいちじゃん」「ナンパしてるだけじゃん」と鋭いツッコミが入り、スタジオ爆笑となった。
また、若林から「福留さんはどう？（会食）行きたい？」と話を振られたタレント・福留光帆は、「先輩の芸人さんとかとご飯行かせてもらったりしてます」と返答。続けて「お見送り芸人しんいちさんと、レーザーラモンRGさんとゴシップ大会したり」「くっきー！さんとレーザーラモンRGさんと、街裏ぴんくさんと、『お相撲さん作るんか』ってくらいご飯いっぱい食べたり」と明かし、さらに「クロちゃんとサシでご飯もよく行かせてもらいます」と意外すぎる交友関係を告白し一同を驚かせた。
さらに授業終盤には、AIの重要性を熱弁してきた岸谷先生の口から「AIが大嫌いで極力触りたくない」というまさかの大どんでん返しが。それでも新しい技術を「否定しないこと」の大切さを伝える深い教訓とは？AI時代を生き抜くためのリアルな処世術が語られた本編は、配信後７日間、無料で視聴可能。
（C）AbemaTV, Inc.
６月12日（金）の放送回では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸による授業「絶滅したネアンデルタール人に学ぶAIとの向き合い方」後半戦をお届け。授業の序盤では、岸谷先生が現代人に増えている「コミュニケーションを避けて楽をしたい」という風潮について切り出すと、現役高校生モデルの松尾そのまは「私も話し相手とか相談はチャッピー（ChatGPT）に全部渡しちゃってます」と発言。さらに「今は友達よりチャッピーが上にいますね」「今育ててます。チャッピーを」と明かし、スタジオは騒然。これに対し、オードリー・若林正恭もアイドルグループ・日向坂46と共演する番組でのエピソードを披露。若林に“ダメ出し”をするという企画で、日向坂46メンバーが若林の過去の仕事にやけに詳しかったため、「『AIに聞いたんじゃないだろうな？』って言ったら、誰も笑わなかった」と明かし、本当にAIに聞いていたかもしれないという事実に衝撃を受けたことを語った。
また、若林から「福留さんはどう？（会食）行きたい？」と話を振られたタレント・福留光帆は、「先輩の芸人さんとかとご飯行かせてもらったりしてます」と返答。続けて「お見送り芸人しんいちさんと、レーザーラモンRGさんとゴシップ大会したり」「くっきー！さんとレーザーラモンRGさんと、街裏ぴんくさんと、『お相撲さん作るんか』ってくらいご飯いっぱい食べたり」と明かし、さらに「クロちゃんとサシでご飯もよく行かせてもらいます」と意外すぎる交友関係を告白し一同を驚かせた。
さらに授業終盤には、AIの重要性を熱弁してきた岸谷先生の口から「AIが大嫌いで極力触りたくない」というまさかの大どんでん返しが。それでも新しい技術を「否定しないこと」の大切さを伝える深い教訓とは？AI時代を生き抜くためのリアルな処世術が語られた本編は、配信後７日間、無料で視聴可能。
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