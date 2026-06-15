毎日のバスタイムをアートで彩る！ヘラルボニー×ナイーブの限定コラボパッケージが登場

毎日何気なく使っているボディソープも、パッケージが素敵だと気分が上がるもの。そんな“暮らしの中の小さなときめき”を届けてくれるコラボアイテムが登場しました。洗う成分100％植物生まれでおなじみの【ナイーブ】から、話題のクリエイティブカンパニー「ヘラルボニー」と共創した限定デザインの『ナイーブ クールボディソープ（ヘラルボニーデザイン）』が数量限定で発売されています。今回のパッケージには、ヘラルボニー契約作家・杉本かほるさんのアート作品を採用。爽やかなブルーやグリーンの丸いモチーフが重なり合うデザインは、見ているだけで涼しげな気分に。毎日のバスタイムを彩るだけでなく、多様な個性や価値観に触れるきっかけにもなりそうです。夏のボディケアを楽しみながら、アートの魅力にも出会える注目のコラボをご紹介します。

「異彩を、放て。」ヘラルボニーとの共創が実現

「ヘラルボニー」は、障害のあるアーティストの作品をライセンス化し、新しい文化の創出を目指しているクリエイティブカンパニーです。一方、「ナイーブ」など人々の暮らしに寄りそう商品を展開するクラシエも、多様な価値観を尊重しながら新しい価値を生み出す取り組みを推進しています。

今回のコラボは、両社の想いが共鳴したことで実現。単なる限定パッケージではなく、「違いを認め合い、多様な価値観に触れるきっかけを届けたい」というメッセージが込められています。

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爽やかなアートが映える、特別な限定デザイン

パッケージに採用されたのは、ヘラルボニー契約作家・杉本かほるさんによる作品。青や緑の丸いスタンプが重なり合うアートは、「ナイーブ」らしいやさしさや植物由来のイメージを残しながらも、これまでにない新鮮な印象を与えてくれます。

浴室や洗面所に置くだけでインテリアのような存在感を発揮してくれるデザインは、パケ買いしたくなる可愛さ。アート好きはもちろん、おしゃれな日用品にこだわりたい人にもぴったりです。

夏にうれしいクールな使い心地にも注目

見た目だけでなく、使い心地も夏仕様。メントールを配合し、汗ばむ季節の肌をひんやり爽快に洗い上げてくれます。さらに、洗う成分100％植物生まれで、家族みんなで使いやすいのもナイーブならではの魅力。

ニオイ汚れクリア成分※や保湿成分も配合されているため、汗や皮脂によるベタつきが気になる季節のボディケアにぴったり。ハーバルミントの香りで、暑い日のバスタイムもリフレッシュできそうです。

毎日使うボディソープだからこそ、機能性だけでなくデザインにもこだわりたいもの。「ヘラルボニー」と「ナイーブ」のコラボパッケージは、夏にうれしい爽快な使い心地と、アートの魅力を同時に楽しめる特別なアイテムです。

数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてみて。バスタイムが少し特別になる、おしゃれで心温まるコラボをぜひ体験してみてくださいね。

※セテス－１５、ステアリン酸 ＰＥＧ－２５