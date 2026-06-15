吉沢亮、“思春期時代から『国宝』、現在まで”すべてをさらけ出す 『CUT』1万5000字にわたるロングインタビューに登場
俳優・吉沢亮が、19日発売『CUT』7月号（ロッキング・オン）の巻頭特集に登場。日本映画史に残る大ヒットを記録した『国宝』をはじめ、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』でのストイックな姿など、名実ともに「超・国民的俳優」となった吉沢が、いまなお、新たな挑戦、新たなステップへと踏み出すことができるのは一体なぜなのか。「今まで」と「これから」を辿る1万5000字にわたるロングインタビューを掲載する。
【バックカバー】モノクロ姿でBOYNEXTDOORが登場
インタビューでは、少年時代の話から思春期時代、芸能界へ入ってからの歩みなど余すことなくすべてをさらけ出した。さらに7月25日から開幕する、稽古中の主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』についてまで、ストイックに芝居道をひた走る吉沢の原点とリアル、この先の未来にも触れていく。撮り下ろしフォトも大量掲載された全26ページに及ぶ必見の特集となっている。
同誌のバックカバー特集には、6人組ボーイズグループ・BOYNEXTDOORが登場。モノクロの撮影で洗練された魅力を放つとともに、1stスタジオアルバム『HOME』を語る。そのほか、31日に東京ドームで開催された嵐ラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の公演レポートや、SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」レポート、メジャーデビューを果たしたROIROMが登場するなど、見どころ満載のラインナップに仕上がっている。
インタビューでは、少年時代の話から思春期時代、芸能界へ入ってからの歩みなど余すことなくすべてをさらけ出した。さらに7月25日から開幕する、稽古中の主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』についてまで、ストイックに芝居道をひた走る吉沢の原点とリアル、この先の未来にも触れていく。撮り下ろしフォトも大量掲載された全26ページに及ぶ必見の特集となっている。
同誌のバックカバー特集には、6人組ボーイズグループ・BOYNEXTDOORが登場。モノクロの撮影で洗練された魅力を放つとともに、1stスタジオアルバム『HOME』を語る。そのほか、31日に東京ドームで開催された嵐ラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の公演レポートや、SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」レポート、メジャーデビューを果たしたROIROMが登場するなど、見どころ満載のラインナップに仕上がっている。