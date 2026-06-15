吉沢亮、“思春期時代から『国宝』、現在まで”すべてをさらけ出す 『CUT』1万5000字にわたるロングインタビューに登場

吉沢亮、“思春期時代から『国宝』、現在まで”すべてをさらけ出す 『CUT』1万5000字にわたるロングインタビューに登場