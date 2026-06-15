NPB(日本野球機構)は15日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第16回中間発表を行いました。

各部門首位(外野手はトップ3位)の変動はありませんでした。トップを狙う3位は2部門で変動。捕手部門で中日の石伊雄太選手が広島の坂倉将吾を、二塁手部門ではヤクルトの内山壮真選手が中日の田中幹也選手を抜きました。

各部門のトップは1日で3万から4万票あたりで票数を上げていく中、40万票を超える阪神の森下翔太選手と佐藤輝明選手は4万5000票以上を増やしてどんどん票数を上げていきます。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第16回中間発表

【先発投手】

1位 山野太一(ヤクルト)199,944票

2位 郄橋遥人(阪神)179,024票

3位 才木浩人(阪神)76,514票

【中継投手】

1位 大勢(巨人)288,944票

2位 星知弥(ヤクルト)189,195票

3位 レイノルズ(DeNA)64,732票

【抑え投手】

1位 キハダ(ヤクルト)354,448票

2位 岩崎優(阪神)151,437票

3位 マルティネス(巨人)120,993票

【捕手】

1位 古賀優大(ヤクルト)214,451票

2位 坂本誠志郎(阪神)181,417票

3位 石伊雄太(中日)152,144票

【一塁手】

1位 大山悠輔(阪神)364,145票

2位 オスナ(ヤクルト)180,247票

3位 筒香嘉智(DeNA)134,732票

【二塁手】

1位 中野拓夢(阪神)288,267票

2位 牧秀悟(DeNA)180,150票

3位 内山壮真(ヤクルト)131,327票

【三塁手】

1位 佐藤輝明(阪神)429,416票

2位 武岡龍世(ヤクルト)186,104票

3位 坂本勇人(巨人)96,959票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹(ヤクルト)279,350票

2位 村松開人(中日)254,675票

3位 木浪聖也(阪神)149,984票

【外野手】1位 森下翔太(阪神)464,956票2位 細川成也(中日)251,905票3位 増田珠(ヤクルト)247,396票4位 度会隆輝(DeNA)233,487票5位 サンタナ(ヤクルト)219,348票