自分の腸タイプを知る!｢One&Only マイクロバイオーム ラボ｣潜入レポ

｢腸活｣という言葉をよく聞くけれど、自分の腸の状態は意外と知らないもの。2026年6月13日･14日に渋谷で開催された｢One & Only マイクロバイオーム ラボ｣は、そんな“内側の自分”に向き合うきっかけをくれるイベント。腸タイプ診断やセミナーなど、多彩なプログラムを体験できる貴重な2日間となりました。

自分の腸に合わせた｢次世代パーソナライズドサービス｣

会場で多くの女性の視線を集めていたのが、5月19日に発売されたばかりの｢my LAB PLUS BY nutrilite™(マイ ラボ プラス バイ ニュートリライト)｣。90年以上の歴史を持つニュートリライトの植物栄養学と、最先端のマイクロバイオーム分析技術が融合した次世代サービスです。

私たちの顔や指紋が一人ひとり違うように、腸内環境も100人いれば100通り。スマホやパソコンで世界中の最新情報にアクセスできる時代だからこそ、｢誰かに良いもの｣ではなく｢今の私に本当に必要なもの｣を科学的に見つけ出すパーソナライズケアが求められています。

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簡易診断で自分の｢腸タイプ｣をその場でチェック

イベントでは、自分の腸内環境の傾向を知ることができる簡易診断コンテンツを体験できました。画面の質問に答えていくだけで、目には見えない自分の体質や生活習慣の課題が浮き彫りに。

高度な分析技術により、6種類のパーソナル プロバイオ™の中から最適なタイプを提案してくれるだけでなく、具体的な生活習慣アドバイスまで提供。まさに自分だけの“One & Only”な解決策を知る素晴らしいきっかけとなりました。

田和璃佳さんに学ぶ特別セミナー｢腸が変われば、未来が変わる｣



イベント内で行われたセミナーには、2024年に京都女性起業家賞｢近畿経済産業局長賞｣を受賞し、全国のビジネスパーソンから絶大な支持を集める田和璃佳さんが登壇。

｢腸が変われば、未来が変わる。“なんとなく不調”を卒業する美腸習慣｣をテーマに、熱いトークが繰り広げられました。

田和さんは、腸内研究の第一人者である藤田絋一郎名誉教授の唯一の愛弟子。55歳になられた今も内側から圧倒的な輝きを放つ田和さんは、｢女性を悩ませる睡眠の質やイライラの原因は、すべて『腸』という1本のパイプに繋がっている｣と語ります。幸せホルモン(セロトニン)が作られるのも、実は腸。だからこそ、正しい腸活を学ぶことが人生を整える土台になるのです。

正しい腸活は｢順番｣と｢多様性｣が命

田和さんは、世間の間違った腸活に警鐘を鳴らします。｢絶対に間違えてほしくないのは、やる『順番』と、菌の『多様性(バランス)』です。」

たとえば、細胞を使った1個10万円もするような高級美容液を塗る前に、まずは水分を吸収できるお肌の土台作りが必要ですよね。腸活も全く同じです。土台ができていないのに、良さそうな菌やサプリ(栄養)をババっと購入して取り入れるだけでは意味がありません。

現代の日本人は、過剰な除菌や抗菌、ストレスなどが原因で、腸内細菌の『多様性』が昭和の時代に比べて著しく減少しています。平均200～2000種類あるといわれる腸内細菌のバランスを整えるためには、正しいステップを踏むことが不可欠です。

今日から実践!パフォーマンスを最大化する｢美腸4ステップ」

セミナーでは、潰瘍性大腸炎や過敏性腸症候群といった深刻な悩みに至る前に、粛々と健やかな体を作り上げるための｢美腸Methods®｣



Step1:環境整備(”腸内のクレンジング)



Step2:菌の補給(特定の菌の偏食は禁止）

Step3:栄養補給(順番間違いの罠）

Step4:ストレス対策(腸脳相関を活用)

意識が高い女性ほど、｢あれもこれもやらなきゃ」と完璧主義になり、それがストレスになって腸内環境を乱しがちです。まずは｢いらないものを手放す(Step1)」ことから始めるという引き算の視点に、会場の参加者からも深い共感の声が上がっていました。

体の中からキレイをチャージするオリジナルメニュー



さらに、来場者にはマイクロバイオームを意識したオリジナルフードとビバレッジが振る舞われました。

腸内の善玉菌を喜ばせる素材がふんだんに使われたメニューは、お腹も心も満たされる美味しさ。知識を学ぶだけでなく、五感すべてで｢心地よい腸活｣を体験できる工夫が散りばめられていました。

自分の腸を知ることで、未来の美しさは変えられる



今回の｢One & Only マイクロバイオーム ラボ｣は、150年以上の歴史を持つ最新の腸内科学に基づき、自分の体と丁寧に向き合うことの大切さを教えてくれる素晴らしいイベントでした。

｢なんとなくの不調｣を卒業し、パフォーマンスを最大化させて幸せな未来を作るためには、今の自分の状態を正しく知り、正しい順番でアプローチすることが第一歩です。

｢my LAB PLUS BY nutrilite™｣のような最先端のパーソナライズドサービスを取り入れて、自分だけの美腸習慣を始めてみませんか？内側から溢れる本当の健康美を手に入れて、輝く未来へ一歩を踏み出しましょう!