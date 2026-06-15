小西桜子、『プレバト!!』満点の水彩画に絶賛 過程も公開「いきなり特待生っていうレベル」
俳優の小西桜子が15日までに自身のインスタグラムを更新。11日放送のMBS／TBS系全国ネット『プレバト!!』（毎週木曜 後7：00〜8：00）は「水彩画の才能ランキング」で1位に輝いた
【写真】過程も公開…『プレバト!!』満点の水彩画作品を公開した小西桜子
iPadでのイラスト制作を趣味とする小西は、山口もえ、モーニング娘。'26の牧野真莉愛と共に初参戦。また、、過去3回連続で2位という安藤美姫、バッテリィズ・寺家も参加。名人2段のこがけんは特待生昇格試験に挑戦した。
相撲レストラン「日楽座」を題材に制作した小西の作品は、「切り取り方」「正しい描写」「明暗」すべてにおいて満点。30点満点で1位に輝いた。講師の野村重存氏は「いきなり特待生っていうレベルでしょう」と絶賛。初登場で特待生への昇格を果たした。
放送後、インスタグラムを更新した小西は「馴染みのない題材でしたが力士のみなさんの迫力がすばらしく、美味そうなごはんもお客さんの熱気も伝わるよう欲張って構図を考えながら描けてたのしかったです。野村重存先生のコメント、とてもうれしい、、家宝にします。はじめての水彩画でしたが、また続けていきたい趣味に出会えました。貴重な機会に感謝です。ありがとうございます」とつづった。
この作品に「力士の躍動感と天ぷらのリアル感、良かったです！」「文句なく一位だわ」「素敵な作品に感動」といったコメントが寄せられた。
【写真】過程も公開…『プレバト!!』満点の水彩画作品を公開した小西桜子
iPadでのイラスト制作を趣味とする小西は、山口もえ、モーニング娘。'26の牧野真莉愛と共に初参戦。また、、過去3回連続で2位という安藤美姫、バッテリィズ・寺家も参加。名人2段のこがけんは特待生昇格試験に挑戦した。
放送後、インスタグラムを更新した小西は「馴染みのない題材でしたが力士のみなさんの迫力がすばらしく、美味そうなごはんもお客さんの熱気も伝わるよう欲張って構図を考えながら描けてたのしかったです。野村重存先生のコメント、とてもうれしい、、家宝にします。はじめての水彩画でしたが、また続けていきたい趣味に出会えました。貴重な機会に感謝です。ありがとうございます」とつづった。
この作品に「力士の躍動感と天ぷらのリアル感、良かったです！」「文句なく一位だわ」「素敵な作品に感動」といったコメントが寄せられた。