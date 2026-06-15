【球宴ファン投票】抑え投手部門で日本ハム・柳川大晟が3位に浮上 2年目のロッテ・西川史礁など4選手が30万票超え〈パ・リーグ第16回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は15日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第16回中間発表を行いました。
前回発表から、上位の変更は抑え投手部門のみ。西武のルーキー・岩城颯空投手を抜いて、日本ハムの柳川大晟投手が3位に浮上しました。
さらに昨季新人王に輝いた2年目のロッテ・西川史礁選手が30万票を突破。若手ながら絶大な人気を集めています。その他にも、三塁手部門の栗原陵矢選手(ソフトバンク)、外野手部門の万波中正選手(日本ハム)、DH部門のレイエス選手(日本ハム)が30万票を突破。安定した支持と人気を集めています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第16回中間発表
【先発投手】
1位 伊藤大海(日本ハム)159,543票
2位 平良海馬(西武)123,532票
3位 大津亮介(ソフトバンク)89,622票
【中継投手】
1位 鈴木昭汰(ロッテ)184,480票
2位 甲斐野央(西武)160,781票
3位 椋木蓮(オリックス)153,466票
【抑え投手】
1位 マチャド(オリックス)225,393票
2位 横山陸人(ロッテ)189,550票
3位 柳川大晟(日本ハム)140,859票
【捕手】
1位 田宮裕涼(日本ハム)238,385票
2位 若月健矢(オリックス)158,686票
3位 海野隆司(ソフトバンク)141,213票
【一塁手】
1位 清宮幸太郎(日本ハム)298,692票
2位 ネビン(西武)252,944票
3位 ソト(ロッテ)179,820票
【二塁手】
1位 小川龍成(ロッテ)233,158票
2位 太田椋(オリックス)217,883票
3位 牧原大成(ソフトバンク)174,842票
【三塁手】
1位 栗原陵矢(ソフトバンク)372,209票
2位 郡司裕也(日本ハム)180,499票
3位 宗佑磨(オリックス)128,074票
【遊撃手】
1位 友杉篤輝(ロッテ)178,066票
2位 水野達稀(日本ハム)166,293票
3位 村林一輝(楽天)153,464票
【外野手】
1位 万波中正(日本ハム)380,242票
2位 西川史礁(ロッテ)309,791票
3位 周東佑京(ソフトバンク)286,268票
4位 近藤健介(ソフトバンク)259,772票
5位 西川龍馬(オリックス)173,768票
1位 レイエス(日本ハム)319,163票
2位 柳田悠岐(ソフトバンク)230,891票
3位 ポランコ(ロッテ)144,856票