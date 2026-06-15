NPB(日本野球機構)は15日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第16回中間発表を行いました。

前回発表から、上位の変更は抑え投手部門のみ。西武のルーキー・岩城颯空投手を抜いて、日本ハムの柳川大晟投手が3位に浮上しました。

さらに昨季新人王に輝いた2年目のロッテ・西川史礁選手が30万票を突破。若手ながら絶大な人気を集めています。その他にも、三塁手部門の栗原陵矢選手(ソフトバンク)、外野手部門の万波中正選手(日本ハム)、DH部門のレイエス選手(日本ハム)が30万票を突破。安定した支持と人気を集めています。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第16回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)159,543票

2位 平良海馬(西武)123,532票

3位 大津亮介(ソフトバンク)89,622票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)184,480票

2位 甲斐野央(西武)160,781票

3位 椋木蓮(オリックス)153,466票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)225,393票

2位 横山陸人(ロッテ)189,550票

3位 柳川大晟(日本ハム)140,859票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)238,385票

2位 若月健矢(オリックス)158,686票

3位 海野隆司(ソフトバンク)141,213票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)298,692票

2位 ネビン(西武)252,944票

3位 ソト(ロッテ)179,820票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)233,158票

2位 太田椋(オリックス)217,883票

3位 牧原大成(ソフトバンク)174,842票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)372,209票

2位 郡司裕也(日本ハム)180,499票

3位 宗佑磨(オリックス)128,074票

【遊撃手】

1位 友杉篤輝(ロッテ)178,066票

2位 水野達稀(日本ハム)166,293票

3位 村林一輝(楽天)153,464票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)380,242票

2位 西川史礁(ロッテ)309,791票

3位 周東佑京(ソフトバンク)286,268票

4位 近藤健介(ソフトバンク)259,772票

5位 西川龍馬(オリックス)173,768票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)319,163票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)230,891票3位 ポランコ(ロッテ)144,856票