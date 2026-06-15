「スポーツネットＬＡ」でドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが１４日（日本時間１５日）、自身のインスタグラムに新規投稿。ピッツバーグ、シカゴ遠征を振り返りつつホワイトソックスとの第２戦で着用した赤ドレス姿を公開し、ファンの反響が集まった。

ワトソンさんは今回の遠征に帯同。ホワイトソックスとの第２戦では美しい赤のワンピースドレス姿で山本由伸投手の好投の様子をリポートし、試合後にインタビューする様子もあった。

ピッツバーグでのパイレーツ戦ではラッシングのすっぽ抜けたバットが一塁カメラマン席へ。あわやリポート中のワトソンさんの付近に飛んできた。その後、中継カメラマンからバットを受け取り、スミスコーチに手渡すシーンもあった。

ドレス姿にエンゼルスの専属リポーターを務めるエリカ・ウィンストンさんも「きれい♥」と絶賛。「とってもゴージャスで美しい」「とても美しくて頭もいい」と書き込まれ、日本のファンも「本当にかわいい」「山本投手のインタビュー最高でした」と反響の声をあげていた。