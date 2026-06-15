お笑いタレントの横澤夏子が「次女の描いた絵」を公開し、ファンがほっこりしている。

１５日にインスタグラムで「次女が保育園で書いた私の似顔絵をよくくれるんだけど絶対『３５』って書いてあるのよー！年齢を書かなきゃいけない理由なんてないのに絶対書かれちゃうのよーー！」とつづると、次女が描いた絵をアップ。似顔絵の隣には、「なつこ」「３５」と名前と年齢が書かれている。

さらに「たまに『５３』になってる時もあるのよー！やめてよーー！」と続けた。

この投稿にファンからは「先生達に年齢公表ですね ママの年ちゃんと分かっててすごい」「お母さんじゃなくてなつこなの笑える かわいい！年齢書かれるのは厳しいですよね〜(笑)」「お母さん、ニコニコしてる」「ウケた 可愛いじゃん 大きくなった時に笑える話だね」「すっごいわかります！！！」「面白すぎて永久保存版ですね」「ほほ笑ましい〜」などのコメントが寄せられている。

横澤は２０１７年７月に１歳年上の会社員と結婚し、２０年２月に第１子、２１年１０月に第２子、２３年６月に第３子の出産を発表した。