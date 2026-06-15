シルバーライフ<9262.T>が後場プラスに転じている。午後１時ごろに、製氷業や冷蔵倉庫業を行う成田冷蔵（名古屋港区）の全株式を６月２３日付で取得し子会社化すると発表したことが好材料視されている。



低温物流及び冷凍保管機能を有する成田冷蔵を子会社化することで、冷凍弁当製造・通信販売事業及びＯＥＭ製造事業で取り扱う冷凍食品の保管・物流機能を強化するとともに、名古屋港至近の保税対応倉庫を活用することで、東海・関西方面の低温物流網の補完や原材料調達及び輸出入を含む供給網の安定性向上を図るのが狙い。取得価額は１億５０００万円。なお、２６年７月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS