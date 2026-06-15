梅澤美波が、オフィシャルWEBサイトおよびオフィシャルX（旧Twitter）アカウントを本日6月15日にオープンした。

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同サイトとXアカウントでは、出演情報や最新ニュースなど、さまざまな情報を随時発信する。発表では、「これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、そしてこれから先の未来に向けて、梅澤美波の“今”をより近くで感じていただける場所として運営してまいります。」としている。

また、今後はオフィシャルファンクラブの開設も決定。ここでしか見られないコンテンツや、ファン向けの企画を準備しているという。

さらに、乃木坂46卒業後初となる生配信も行われる。それぞれの詳細は、後日公式サイトおよび公式Xにて発表される。

・梅澤美波 コメント

かけがえのない経験を携えながら、自分はこれから何を求め、何を大切に歩んでいきたいのか。そんなことを考えながら、未来へ静かに期待を寄せる日々を過ごしていました。今の私はとてもフラットです。さまざまな世界へ目を向けながら、自分らしい表現を見つけていけたらと思っています。これまでたくさんの愛を向けてくださった皆様への感謝を胸に、これからも歩んでいきます。今後の活動も見守っていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）