【早期天候情報】北海道地方では6月22日ごろ～「この時期としては10年に1度程度」の著しい低温となる可能性 農作物の管理などに注意 今後の全国の天気を画像で 気象庁
■早期天候情報とは
早期天候情報とは、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。
原則として毎週月曜日と木曜日に、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間平均気温が「かなり高い」もしくは「かなり低い」となる確率が３０％以上、または５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます（降雪量については１１月～３月のみ）。
気象庁は１５日、「低温に関する早期天候情報」を発表しました。
■北海道地方に「低温に関する早期天候情報」発表
気象庁発表
低温に関する早期天候情報（北海道地方）
令和８年６月１５日１４時３０分
札幌管区気象台 発表
北海道太平洋側 ６月２２日頃から かなりの低温
かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．３℃以下
北海道太平洋側の気温は、２１日頃までは暖かい空気に覆われやすいため高いでしょう。その後は冷涼な空気が流れ込みやすいため平年並か低く、２２日頃からはかなり低くなる可能性があります。農作物の管理等に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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