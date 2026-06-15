「えっ！バナナみたい！？」今日から試せる玉ねぎの皮をきれいにむく方法が便利すぎた
▶【写真付きで解説】玉ねぎの皮が「バナナみたい」にむける驚きの方法とは？
味噌汁や炒め物など、さまざまな料理に使える玉ねぎ。しかし、玉ねぎの皮はむきにくく、料理の度にプチストレスを感じることも少なくありません。そんなとき便利な、SNSでも話題の裏技を2つご紹介します。
■玉ねぎはどんな料理にも便利！ただ、皮がむきにくい…
玉ねぎの皮をむくと、パリパリにはがれてまな板に散らばったり、爪の間に皮が入ったりしてプチストレスを感じることも。そんなときは、裏技を試してみてください。
【用意するもの】
・水を入れたボウル
・玉ねぎ
【手順】
1.水を張ったボウルに玉ねぎを入れ、3分間浸す
2.玉ねぎをボウルから出す
3.玉ねぎの先端から根っこに向かって縦向きに皮をむく
まるでバナナのように、玉ねぎから皮がつるんとはがれます。玉ねぎの皮がしっかりと水分を吸っているので、多少強めに力をいれても問題なし。むいている途中にちぎれませんでした。ただ水に浸すだけで、ここまできれいに皮がむけるのかと驚くほどです。「ボウルを使うので洗い物が増える」という点を踏まえても、試す価値がある方法でした。
左：普通にむいた玉ねぎの皮
右：水に浸してからむいた玉ねぎの皮
また、普通に皮むきをするとまな板に皮が散乱してしまいますが、水に浸すと皮がひとまとまりになります。つまんでゴミ箱に捨てるだけで、料理中に床に落とす心配もありません。なお、水に浸すと玉ねぎが傷みやすくなるので、すぐに使用する量だけ行うのがポイントです。
■リンゴの皮むきのように、手で横向きにむく方法
【用意するもの】
・玉ねぎ
【手順】
1.玉ねぎの先端（根っこの反対側）の皮に親指をぐっと入れる
2.皮と身のあいだに指を入れる
3.皮の繊維に逆らって、横向きにむく
リンゴの皮を1枚につなげてむいたときのように、玉ねぎの皮もほとんどちぎれずにむけました。縦にむくと繊維に沿って割けてしまう玉ねぎの皮も、横向きに変えるとちぎれにくくなるようです。
左：普通にむいた玉ねぎの皮
右：横向きにむいた玉ねぎの皮
1つ目に紹介した方法ほどではありませんが、今回も皮がひとまとまりになりました。
ただ、最初に親指を入れる場所や力加減によっては、身を削ったり皮が残ったりします。何度か試して、コツをつかむ必要がありそうです。
■少しの工夫で玉ねぎの皮むきのストレスがなくなる！
普通にむくとパリパリになる玉ねぎの皮ですが、ひと工夫加えるだけでつるんとむけるようになります。この便利技で下準備にかかる手間を減らし、料理を楽んでみてくださいね。
文＝かに
夫と娘の3人暮らしを楽しむママライター。キレイ好きだけどずぼらな性格を活かして「無理せず続けられる」「思わず試したくなる」ライフハックを発信。忙しい毎日を少しでもラクに、ちょっと楽しくできる記事をお届けします。ミニマリストにあこがれを抱き、シンプルで心地よい暮らしを目指しています。