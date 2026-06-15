「歴史上最弱のチームだ」「日本に勝つ想像がつかない」森保ジャパン次の対戦国が衝撃の１−５大敗…母国ファンは愕然！「世界中に大恥を晒した」【W杯】
現地６月14日に開催された北中米W杯ワールドカップのグループステージ第１節で、日本と同じグループFのチュニジア代表とスウェーデン代表がメキシコのモンテレイで対戦した。
序盤から苦戦を強いられたチュニジアは、開始７分に先制点を奪われると、30分にはカウンターからアレクサンデル・イサクに鮮やかなシュートを決められて追加点を献上する。
43分にオマル・レキクのゴールで１点を返すも、59分にヴィクトル・ヨケレス、84分にマティアス・スバンベリ、90＋６分にアヤリにネットを揺らされて、終わってみれば１−５の大敗だった。
GS第２戦では森保ジャパンとの対戦するなか、まさかの結果に母国ファンは愕然。SNS上では、「日本に勝つ想像がつかない」「完全に圧倒された」「衝撃的な敗北だ」「世界中に大恥を晒した」「本当に大事な時に決して期待に応えてくれない」「歴史上最弱のチームだ」といった落胆の声があがっている。
日本対チュニジアの一戦は日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤から苦戦を強いられたチュニジアは、開始７分に先制点を奪われると、30分にはカウンターからアレクサンデル・イサクに鮮やかなシュートを決められて追加点を献上する。
43分にオマル・レキクのゴールで１点を返すも、59分にヴィクトル・ヨケレス、84分にマティアス・スバンベリ、90＋６分にアヤリにネットを揺らされて、終わってみれば１−５の大敗だった。
GS第２戦では森保ジャパンとの対戦するなか、まさかの結果に母国ファンは愕然。SNS上では、「日本に勝つ想像がつかない」「完全に圧倒された」「衝撃的な敗北だ」「世界中に大恥を晒した」「本当に大事な時に決して期待に応えてくれない」「歴史上最弱のチームだ」といった落胆の声があがっている。
日本対チュニジアの一戦は日本時間で21日の13時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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