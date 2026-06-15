15日15時現在の日経平均株価は前週末比3300.33円（5.00％）高の6万9320.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1144、値下がりは381、変わらずは30と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を560.15円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が527.77円、アドテスト <6857>が467.03円、イビデン <4062>が229.29円、キオクシア <285A>が223.39円と続く。



マイナス寄与度は25.54円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、キッコマン <2801>が10.64円、セコム <9735>が7.84円、バンナムＨＤ <7832>が6.94円、ニトリＨＤ <9843>が6.45円と続いている。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は空運で、以下、金属製品、電気機器、建設と続く。値下がり上位には食料、鉱業、海運が並んでいる。



※15時0分15秒時点



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