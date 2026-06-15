タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。話題の入手困難ドーナツについて話した。

みちょぱは「今話題のミスタードーナツで再販したもっちゅりんを楽しみに生きていまして。去年だっけ？もっちゅりん話題になったの、発売したときにゲットできないけどうまいうまいってみんな(ネットで)書いていたじゃん」「私もすごい気になってそのとき何回かミスド行ったんですよ、だけどやっぱりもちろん売り切れていて。そしたら今回また発売するってなってさ」とミスタードーナツの大人気商品「もっちゅりん」について話した。

続けて「今回ネット予約みたいなのをすれば確実にゲットできるみたいなのでニュースになって、ネット予約するかと思ったんだよ。だけどいろいろ見てみたら受取日を予約する、1カ月前なんだよね予約開始日が。ミスドに受取日なんて指定して行くものなのかってちょっと思っちゃうじゃん、やっぱ気軽に行けるミスドだからさ」とした上で、「1カ月前に予約するほどかなみたいな葛藤はあったんですよ。今まで出遅れがちな人だから流行に乗っかりすぎてるなって部分の葛藤もあって、今まで全部が遅れてやらないみたいなことが多かったからそこは乗っかるしかないなと思ったんだけど」とコメント。

さらに、予約したドーナツについては「この放送日の前にはゲットして食べられているので、そのときにどうなっているのかという…せっかくだからと思って全種類3個ずつ予約しちゃったんですよ。3種類今回出るから9個なんですけど、張り切っちゃったもののそんなに食べきれるかなっていう。2日間かけて旦那と一緒に食べれば食べきれるかと思って。どんなもんなのかお手並み拝見、何で上からなのか分からないけど。予約ができたっていう喜びが1番強いんだろうな今のところ。珍しくちゃんと流行に乗っかって」と明かし、「Xとかで呟くのはちょっとなと思って、ひっそりインスタのサブスクだけでは予約したって投稿したんですけど。なんかこいつ話題のものにすぐ乗っかるミーハー野郎だなって思われるのもなんか嫌だなっていう、そこの自分のプライドとの戦いもあるので」と話した。