◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本 2-2 オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

日本はFIFAランク8位の強豪・オランダ相手に2度追いつき価値あるドロー。これで森保一監督はヨーロッパ勢との対戦成績を8勝2分けとし、就任以降無敗をキープしています。

日本代表は2018年W杯、決勝トーナメント1回戦でベルギーに敗戦。その後就任した森保監督は2021年のセルビア戦に勝利したのを皮切りに、2022年W杯でドイツとスペインを撃破するなどヨーロッパ勢に対して相性の良さを発揮し続けました。なお同大会ではクロアチアにPK戦で敗れたものの、記録上は引き分けとして扱われています。

その後もドイツやイングランド相手に勝利を重ねた森保監督。そして自身2度目のW杯となった今大会の初戦、オランダ相手に粘り強く戦い勝ち点1を獲得しました。

日本代表は今後グループステージ第3戦でヨーロッパ勢のスウェーデンと激突。この日行われた初戦でチュニジア相手に5ゴールを挙げて勝利したスウェーデン相手に、森保監督が無敗記録を維持できるか注目されます。

▽森保一監督 対ヨーロッパ勢戦績

【2021年】キリンチャレンジカップ2021 〇1-0 セルビア【2022年】FIFAワールドカップ2022 〇2-1 ドイツFIFAワールドカップ2022 〇2-1 スペインFIFAワールドカップ2022 △1-1(PK1-3) クロアチア【2023年】国際親善試合 〇4-1 ドイツキリンチャレンジカップ2023 〇4-2 トルコ【2026年】KIRIN WORLD CHALLENGE 2026 〇1-0 スコットランドKIRIN WORLD CHALLENGE 2026 〇1-0 イングランドキリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。 〇1-0 アイスランドFIFAワールドカップ2026 △2-2 オランダ