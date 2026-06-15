大学日本一を争う第７５回全日本大学野球選手権記念大会（読売新聞社など主催）の決勝が１４日、神宮球場で行われ、関西大が２―１で慶応大を破り、５４年ぶり３度目の優勝を飾った。

快挙を支えたのは、前回優勝時のエースで、プロ野球・阪急ブレーブスの投手だった山口高志さん（７６）。チームのアドバイザリースタッフとして、名門復活に尽力してきた。

５４年前と同じく慶大との顔合わせとなった決勝。１点リードの九回、中原海晴（かいせい）投手（４年）が無死一、二塁のピンチを３者連続三振でしのぎ、リードを守り切った。バックネット裏から見守った山口さんは「試合を重ねるごとに成長した。その姿を間近で見られてうれしい」と目を細めた。

１９５６年、元阪神タイガースの投手、村山実さん（９８年に死去）を擁して初優勝。７２年は山口さんが２度目の頂点にチームを導いた。山口さんは阪急でも剛速球投手として活躍し、現役引退後は阪神のコーチなどを務め、現監督の藤川球児さん（４５）らを育てた。

母校に関わるきっかけは１０年前、大学の先輩の落語家、桂文枝さん（８２）に「最後は母校に恩返しやな」と言われたこと。９５年を最後に、同選手権から遠ざかる後輩の力になろうと現場に復帰。年齢の離れた学生に対して「自分の考えを押しつけないこと」を意識し、個々の体格やフォームに合わせた指導を心がけた。

今春、３１年ぶりに関西学生野球連盟の春季リーグを制し、同選手権出場を決めると、大会では投手陣が５試合で８失点と力投。準決勝の国学院大、決勝の慶大と優勝候補を連破した。中原投手は「助言が的確。山口さんがいなければ、関大投手陣は成り立たない」と感謝。山口さんは「胸に迫るものがあった。選手には『ありがとう』とだけ伝えた」と笑顔を見せた。