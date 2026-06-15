将棋の中村太地八段が6月15日、日本将棋連盟を通じて結婚したことを発表した。

【映像】中村八段（左）の満面の笑み

中村八段は米長邦雄永世棋聖門下で、2006年に17歳で四段昇段。2017年の王座戦五番勝負では、羽生善治王座（当時）を破り悲願の初タイトルを奪取した実績を持つトップ棋士の一人だ。また、2025年からは日本将棋連盟の非常勤理事も務めるなど、盤上盤外で将棋界を支え、多方面で活躍している。

結婚の発表にあたり、中村八段は「日頃より温かいご声援を賜り、心より御礼申し上げます。私事で恐縮ではございますが、このたび結婚いたしました」と報告。続けて、「これまで以上に研鑽を重ね、良い将棋が指せるようより一層盤上に全力を尽くしてまいります。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」とファンへ向けたメッセージとともに、今後のさらなる飛躍を誓った。

端正なルックスや真摯な人柄、そして丁寧でわかりやすい解説でも定評があり、多くの将棋ファンから愛されている中村八段。突然のビッグニュースにSNS上でも大きな反響を呼び、「驚きました」「太地先生…！！」「結婚ラッシュきてますね」といった声のほか、「おめでとうございます」「大変めでたい！」「めでたすぎる！！」「末長くお幸せに」など、多数の祝福コメントが相次いで寄せられていた。