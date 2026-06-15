富士通、小中学生向けの「FMVパソコン組み立て教室」参加者募集を開始
富士通クライアントコンピューティング（FCCL）と島根富士通は、小中学生を対象に同社製ノートPCを組み立てる「第19回FMVパソコン組み立て教室」を2026年8月22日に島根富士通（島根県出雲市）で開催すると発表した。今回は、親子でノートパソコンを組み立てる従来の体験に加え、AIと対話しながらゲームを作って動かす新プログラムを実施する。
今回の組み立て教室では、14.0型ワイド液晶搭載ノートパソコンとして世界最軽量の約634gをうたう「FMV Zero（WU5-K3）」と、3色のカラバリから選べる「FMV Note U（WU2-K3）」の2機種から選べる。
応募の対象は小学5年生から中学3年生までで、保護者1名までの同伴が必要。定員は20組で、応募多数の場合は抽選となる。
参加費用は、FMV Zero選択時が191,400円、FMV Note U選択時が158,400円で、いずれもパソコン代、送料、3年保証を含む。募集締切は7月1日で、当選者には7月2日以降にメールまたは電話で通知する。
今回の組み立て教室では、14.0型ワイド液晶搭載ノートパソコンとして世界最軽量の約634gをうたう「FMV Zero（WU5-K3）」と、3色のカラバリから選べる「FMV Note U（WU2-K3）」の2機種から選べる。
応募の対象は小学5年生から中学3年生までで、保護者1名までの同伴が必要。定員は20組で、応募多数の場合は抽選となる。
参加費用は、FMV Zero選択時が191,400円、FMV Note U選択時が158,400円で、いずれもパソコン代、送料、3年保証を含む。募集締切は7月1日で、当選者には7月2日以降にメールまたは電話で通知する。