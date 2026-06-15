&TEAM・FUMA、見事に鍛え上げられたシックスパック披露 肉体美にファン歓喜「努力の結晶」「セクシーすぎてドキドキする」
【モデルプレス＝2026/06/15】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のX（旧Twitter）が6月14日、更新された。メンバーの集合写真が公開され、話題となっている。
【写真】&TEAMメンバー「セクシーすぎてドキドキする」見事に割れたシックスパック
投稿では「2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in FUKUOKA」のコメントと共に、コンサートのオフショットを投稿。メンバー全員が並び、ポーズを決めた写真が公開されている。中央に写るFUMA（フウマ）はトップスの身ごろがはだけており、見事に鍛え上げられた腹筋がのぞいている。
この投稿には「仕上がってる」「努力の結晶」「カッコいい」「セクシーすぎてドキドキする」「眼福！」「福岡に来てくれてありがとう」「感動のパフォーマンスでした」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】&TEAMメンバー「セクシーすぎてドキドキする」見事に割れたシックスパック
◆&TEAM・FUMA（フウマ）、肉体美披露
投稿では「2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’ in FUKUOKA」のコメントと共に、コンサートのオフショットを投稿。メンバー全員が並び、ポーズを決めた写真が公開されている。中央に写るFUMA（フウマ）はトップスの身ごろがはだけており、見事に鍛え上げられた腹筋がのぞいている。
◆FUMAの肉体美に反響
この投稿には「仕上がってる」「努力の結晶」「カッコいい」「セクシーすぎてドキドキする」「眼福！」「福岡に来てくれてありがとう」「感動のパフォーマンスでした」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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