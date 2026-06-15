俳優の武田真治の妻でモデルの静まなみが14日、自身のインスタグラムで娘の誕生日を祝ったことを報告した。



【写真】かわいい足も オープンテラスのゴージャスなディナータイム

静は「週末は娘のお誕生日祝いで久しぶりに家族でディナー お天気も良くて良かった」と伝え、オープンテラスで食事を楽しむ様子をアップ。ドット柄のワンピースと横に置かれたブラウンのバッグのトータルコーデもオシャレで、写真の端には女の子のかわいい足もちらりと写っている。



ほかにも、バースデーケーキや小さなティアラ、ディズニーの「わたしの ちいさな プリンセスへ」のアート絵本、誕生日を祝うバルーンが飾りつけられた部屋での自撮り2ショットなど、娘への深い愛を感じさせる瞬間を公開した。



静は1994年生まれ、群馬県出身。歯科衛生士の免許を持っており、2020年に結婚した武田とは働いていた歯科医院で出会い、22歳差婚としても話題になった。23年に第1子女児を出産したことを報告している。



5日には「娘の推し活」と題した投稿で、ディズニーアンバサダーホテルで「贅沢な時間」を過ごしたことを明かし、「娘が喜んでくれてこちらも嬉しい」と記していた。記念の日を迎えた、この日も「あっという間に3歳 イヤイヤ期で大変だけど、成長している証！ と思いながらなんとかやっています」と見守るママの思いをにじませた。



（よろず～ニュース編集部）