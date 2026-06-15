

福原遥

ブルガリ アンバサダーの福原遥が、メゾンの新たな旗艦店のオープンを記念し、「ブルガリ 心斎橋」へ来場し、クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。

【写真】「ブルガリ 心斎橋」に来場した福原遥＆着用ジュエリー

壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ心斎橋」を6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこの新たなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現している。店内を巡りながら、ジュエリー、時計、レザーアクセサリーや、それらに息づく卓越したイタリアのクラフツマンシップを堪能してもらい、さらにイタリア、日本、そしてブルガリへの賛美に溢れるアート作品を通じて、メゾンの世界観をあますなくことなく体験できる。

■福原遥コメント

『ブルガリ 心斎橋』のオープン、誠におめでとうございます。扉を開けた瞬間から、ブルガリの歴史や職人さんたちの想いを感じられる特別な世界観が広がっていて感動しました。ドラマの撮影で長く住んだことがある大阪は、私にとってたくさんの幸せな記憶がある街です。この場所から、皆さまにも素敵な想い出が生まれていくことを、心より願っております。