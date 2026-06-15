快適すぎて動けなくなる魔法のソファ「Yogibo（ヨギボー）」を展開する「Yogibo」

「ムーミン」とのコラボレーション新グッズとして「MOOMIN Yogibo Max vintage」「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」、数量限定セット「MOOMIN Yogibo Max vintage ＆ Support ニョロニョロセット」が発売されます☆

Yogibo(ヨギボー)「ムーミン」コラボレーションシリーズ

予約開始日時：2026年6月15日（月）昼12:00（予定）

お届け予定：2026年7月20日（月）までの予約注文で、2026年8月9日（日）「ムーミンの日」までにお届け予定

企画・発売元：MOOMIN SHOP 楽天市場店

製造元：株式会社Yogibo

2025年にリリースされた「MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン」や「MOOMIN Yogibo カラークッション」シリーズへの反響を受け、コラボレーションをシリーズとして継続・拡大。

「Yogibo Max（ヨギボー マックス）」への初のコラボレーションモデルには、「ムーミン」の作者トーベ・ヤンソン氏自身がテキスタイルのためにデザインしたビンテージパターンが採用されます。

ネイビーカラーに多彩なキャラクターが描かれたそのデザインは、北欧インテリアに自然と溶け込む大人の空間づくりにもなじみます。

「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」は、「ニョロニョロ」のユニークな存在感をU字型のYogibo Supportの形状で実現されているのがポイントです☆

MOOMIN Yogibo Max vintage

価格：59,400円(税込)

サイズ：高さ約170cm × 幅約65cm × 奥行き約55cm

重量：約8.3kg

Yogiboを代表する人気モデル「Yogibo Max」に、「ムーミン」の作者であるトーベ・ヤンソン氏自身がテキスタイルのためにデザインしたビンテージパターンを採用。

ネイビーカラーの生地に「ムーミントロール」「スナフキン」「リトルミイ」「ムーミンママ」など、ムーミン谷の個性豊かなキャラクターたちが総柄で描かれています。

配色の美しさが際立ち、北欧デザインの家具や空間にも自然に溶け込むインテリア雑貨です。

カバーが家庭で洗濯できるのはもちろん、中にもネイビーのカバーがもう一枚付いており、洗い変えにも便利。

立てておくことで、省スペースで置くことも可能です。

MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ

価格：28,490円(税込)

サイズ：高さ約90cm × 幅約70cm × 奥行き約30cm

重量：約2.3kg

言葉を発することなく、手を振ったりおじぎをしたりと動きでコミュニケーションをとる、ミステリアスな生き物「ニョロニョロ」

そのユニークなシルエットが、Yogibo SupportのU字型の形状で表現されています。

Yogiboならではの快適な使い心地はそのままに、背もたれや肘置き・授乳クッションとして使え、インテリアのアクセントにもなります。

その計算された仕様・形状を最大限に活かしながら、「ムーミン」の世界観の美しさ、ユニークな存在感と融合。

Yogibo Maxと組み合わせて使うことで、より深いリラックスタイムが楽しめます。

数量限定｜MOOMIN Yogibo Max vintage ＆ Support ニョロニョロセット

価格：83,490円(税込)

内容：MOOMIN Yogibo Max vintage ＋ MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ

販売方法：数量限定

「MOOMIN Yogibo Max vintage」と「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」をセットにした数量限定セット。

セット使いで「ムーミン」の世界観をまるごと体験できる、特別なラインナップになっています。

Yogibo Store 展示情報

展示期間：2026年6月15日（月）〜7月14日（火）

展示店舗：

【3商品展示】（MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン・MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ・MOOMIN Yogibo Max vintage）：新宿マルイアネックス店／二子玉川ライズ店／MARK IS みなとみらい店／名古屋栄店／御堂筋本町店

【MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン展示】 ：イオンモール札幌発寒店／渋谷宮下公園前店／イオンレイクタウンmori店／ルクア大阪店／イオンモール八幡東店

特典：来店者限定でMOOMIN SHOP 楽天市場店でのムーミンコラボシリーズに使用できる1,000円クーポンをプレゼント。※カラークッション各種は対象外

期間中は全国10店舗のYogibo Storeに「ムーミン」とのコラボレーションシリーズを展示。

実際手に取って「ムーミン」の世界観を楽しむことができます。

※Yogibo公式オンラインストアでは販売されません

※受注生産品ではありません

※今回の予約については、初回生産数量枠内での予約となります

※来店者限定クーポンはひとり様1回の利用となります。その他詳細はクーポン取得ページにて確認ください

販売中：MOOMINとYogiboの特別コラボグッズ

ラインナップ・価格：

・MOOMIN Yogibo Hugger ムーミン 77,000円（税込）

・MOOMIN Yogibo カラークッション（ムーミン アクアブルー／スナフキン ライムグリーン／リトルミイ オレンジ）各6,930円（税込）

既存のMOOMINとYogiboの特別コラボグッズも好評販売中。

「MOOMIN Yogibo Support ニョロニョロ」「MOOMIN Yogibo Max vintage」と併せ、既存コラボグッズも購入できます。

ビンテージパターンの「Yogibo Max」と、「ニョロニョロ」デザインの「Yogibo Support」がラインナップ。

2026年6月15日より予約受付が開始されている、Yogibo(ヨギボー)「ムーミン」コラボレーションシリーズの紹介でした☆

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